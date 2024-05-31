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Выручка «Почты России» в I квартале 2024 г. выросла до 52,6 млрд рублей

Выручка «Почты России» по итогам I квартала 2024 г. выросла на 3% до 52,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., согласно отчетности по РСБУ. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

«Почта» продолжает развивать сотрудничество с ключевыми игроками рынка eComm. Выручка от услуги «ЕКОМ Маркетплейс», которой пользуются компании дистанционной торговли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 52%, согласно управленческой отчетности.

В I квартале 2024 г. «Почта России» сделала акцент на развитии цифровых сервисов, которые влияют на качество услуг. Теперь на сайте или в приложении компании с помощью сервиса «Знак онлайн оплаты» можно оформить и оплатить письма по России. Выручка от доставки гибридной почты и ЭДО выросла на 0,5 млрд руб. (23%), согласно управленческой отчетности.

«Почта» также начала внедрять электронные путевые листы. Это позволяет повысить прозрачность и скорость грузоперевозок и значительно сократить объемы бумажного документооборота. Цифровизация логистики помогает более качественно планировать время сотрудников, каждая минута которого влияет на общий срок доставки.

«Почта» продолжает развитие трансграничной торговли, поддерживая стабильную связь более чем со 130 странами мира.

Чистый убыток по итогам отчетного периода составил 5,8 млрд руб. согласно отчетности по РСБУ. Давление на финансовый результат оказали неоперационные факторы, в частности рост процентных расходов на фоне значительного повышения ключевой ставки во второй половине 2023 г.

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АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий России. Свыше 38 тыс. точек обслуживания, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. Численность почтовых работников составляет 265 тыс. человек. Ежегодно «Почта России» принимает около 1,3 млрд бумажных писем и обрабатывает около 240 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2022 г. «Почта» доставила 238 млн электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется более 400 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту России», составляет около 2,6 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).

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