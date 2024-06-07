«Медскан» и VK планируют развивать цифровые сервисы и продукты для здравоохранения

ГК «Медскан» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») и VK будут совместно развивать технологии и сервисы в области здравоохранения. Соглашение подписали и.о. генерального директора «Медскан» Тимур Мубаракшин и вице-президент VK Элина Исагулова.

Компании планируют использовать сервисы геоаналитики на базе моделей машинного обучения VK Predict для оценки потенциала локаций и повышения эффективности центров «Медскан». Важным направлением станет работа с рекламными технологиями и сервисами сквозной аналитики для улучшения клиентского опыта и роста выручки компании.

«Принять верное решение в самые короткие сроки часто является ключевым фактором в борьбе за здоровье пациента. Цифровые помощники и сервисы, которые помогут врачу быстро и качественно оценить ситуацию на основе анализа больших данных, — важный инструмент развития отрасли и требование времени. Партнерство с отечественным лидером ИТ-решений компанией VK подтверждает наше намерение стать современным высокотехнологичным национальным оператором медицинской отрасли России», — сказал Тимур Мубаракшин, и.о. генерального директора «Медскан».

Еще одним вектором партнерства станет внедрение коммуникационных сервисов для сотрудников «Медскана» и общения с клиентами. Ключевая задача — создать инфраструктуру для удобного и эффективного взаимодействия команд и пациентов, обеспечивая надежную защиту данных компании и пользователей.

«Клиентский опыт складывается из десятков факторов. Пользователям важно за секунды решать свои задачи и быстро получать обратную связь в комфортной среде. Для этого необходимо развивать не только каналы коммуникации с пациентами, но и оцифровывать внутренние процессы бизнеса. Сотрудникам важно иметь актуальную информация под рукой и не тратить время на рутинные вопросы. Мы верим, что технологии и сервисы, уже зарекомендовавшие себя в технологичных отраслях, помогут “Медскану” эффективно решать задачи бизнеса», — отметила Элина Исагулова, вице-президент VK, B2B-коммерция и операционное управление.