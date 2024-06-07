«Ростелеком» и Фонд развития венчурного инвестирования Москвы будут совместно развивать инвестиционную деятельность

«Ростелеком» и Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы заключили соглашение о намерениях в сфере партнерства для развития и стимулирования инвестиционной деятельности. Подписи под документом поставили первый вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин и генеральный директор фонда Олег Теплов.

Целями подписанного соглашения являются создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в технологические проекты инновационных компаний и предоставление денежных средств (инвестиционных, конвертируемых и иных займов) технологическим проектам, инвестиций в капитал проекта, а также стимулирование инвестиционной активности в Москве.

По условиям соглашения стороны будут оказывать содействие друг другу в поиске технологических проектов для инвестирования и привлечения инвестирования, а также способствовать развитию и продвижению технологических проектов, в том числе посредством организации совместной деятельности.

Соглашение не является конфиденциальным и действует по 31 декабря 2025 г.

«Подписанное соглашение расширяет возможности “Ростелекома” в создании и развитии новых направлений цифрового бизнеса, — сказал первый вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин. — Взаимодействие с фондом в области инвестиций в технологические проекты сейчас как никогда актуально. Объединяя усилия, ресурсы и компетенции, мы сможем охватить больший периметр молодых компаний, предлагающих новые решения и технологии. Адресная поддержка и инвестиции будут обеспечивать как дополнительные стимулы для развития малых и средних компаний, так и реализацию национальных задач опережающего роста ИТ-сектора и обеспечения технологического суверенитета. Кроме того, такое партнерство демонстрирует хорошую практику и пример взаимодействия регионов и крупных компаний для повышения привлекательности инвестиционного климата территории».

«Задача фонда состоит в концентрации российского венчурного капитала в Москве для финансовой поддержки наукоемких бизнесов в различных отраслях. Сегодня мы подписали первое соглашение с глобальным партнером в индустрии телекома. Это знаковое событие, которое означает, что у крупного бизнеса есть высокая готовность к сотрудничеству с институтами инновационного развития города. Наша общая задача — вовлечь как можно более широкий круг технологических компаний в периметр государственной поддержки и привлечь внешних инвесторов, — сказал генеральный директор фонда развития венчурных инвестиций Москвы Олег Теплов. — Надеюсь, что результатом нашей совместной работы с “Ростелекомом” станет повышение числа и качества успешных технологических проектов».