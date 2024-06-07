В экосистеме ПО «Группы Астра» появилась платформа для управления данными

«Группа Астра» продолжает реализацию запущенной несколько лет назад стратегии M&A и объявляет о включении в свой контур ООО «Сатори» — разработчика платформы для управления данными Deductive Lake House. В результате сделки группой были приобретены 80% акций, а 20% остались у основателей «Сатори» Константина Могилевкина, Ильяса Мухамадуллина и Айдара Самерханова. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Команда «Сатори» — резидент казанского «ИТ-Парка», «Сколково» и Astana Hub, которая в 2022 г. получила грант от Фонда содействия инновациям на свой флагманский продукт – платформу для управления данными Deductive Lake House (DLH). С ее помощью можно автоматизировать всю работу с данными: от сбора информации до ее использования. Решение включено в реестр Минцифры России и не подвержено санкционным рискам, так как при его создании использовались только собственные наработки и «открытый» исходный код. Специалисты «Сатори» имеют опыт в построении сложных B2B-систем в телекоме, банкинге и финтехе.

Сделка стала последовательным продолжением развития стратегически важного для «Группы Астра» направления – работы с данными. К моменту объединения с «Сатори» в портфель вендора уже входила экосистема ПО Tantor: одноименные платформа и СУБД, а также высокопроизводительная машина баз данных Tantor XData. Теперь же компания в дополнение к ним готова предложить DLH ­– востребованный инструментарий, с помощью которого можно выстроить жизненный цикл данных от миграции и хранения до каталогизации, анализа и удаления. На сегодня на российском рынке мало решений в сегменте data-менеджмента, и они не покрывают потребности заказчиков. Ожидается, что DLH расширит портфель для работы с данными под брендом Tantor и с сопутствующими сервисами составит полноценную экосистему софта и услуг, способную удовлетворить все ключевые запросы организаций.

«Развитие направления данных – это один из наших стратегических приоритетов. Мы видим высокий спрос среди корпоративных клиентов на импортозамещенные системы data-менеджмента и предполагаем, что в будущем он не только сохранится, но и будет расти. Объединение с командой «Сатори» позволит нам дополнить линейку продуктов Tantor функционалом для ETL-процессов, хранения данных и пр., что в результате ускорит создание российского полнофункционального инструментария для работы с данными любых типов», — сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

«Благодаря сделке с «Группой Астра» мы рассчитываем занять лидирующую позицию в сегменте систем управления данными. Предлагая и развивая DLH в комбинации с решениями «Тантор Лабс», мы представим заказчикам надежную отечественную альтернативу ПО Informatica, SAS, Talend и других зарубежных вендоров. Интеграция в экосистему продуктов «Группы Астра» также откроет новые перспективы для расширения аудитории за счет объединения каналов продаж, и в итоге мы сможем не только удовлетворить спрос на решения для data-менеджмента внутри страны, но и выйти на международный рынок», — отметил Константин Могилевкин, генеральный директор «Сатори».

«Расширение продуктовой линейки в части работы с данными позволит усилить экспертизу и решить сразу несколько продуктовых задач. Во-первых, это создание полноценной платформы для работы с данными от их сбора и обработки до хранения. Во-вторых, предоставить решение для online/offline миграции баз данных, например, из Oracle в Tantor или же из on premise БД в Astra Cloud», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».