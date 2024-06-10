CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

«Монитор Электрик» и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для защиты объектов АСУ ТП

«Монитор Электрик» и «АМТ-Груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и СK-11 – открытой платформы с изменяемым набором приложений для создания автоматизированных систем диспетчерского, технологического, ситуационного, коммерческого управления объектами электроэнергетики в генерирующих и электросетевых компаниях, у крупных промышленных потребителей электроэнергии, системных операторов электроэнергетических систем и операторов микро-энергосистем.

При совместном использовании двух продуктов заказчики получат возможность организовать безопасную передачу оперативной технологической информации за границу периметра. Это, в том числе, позволит выполнять требования к средствам сбора различных данных (данные АИИС КУЭ, АСУ ТП, осциллограммы и т.п.) с объектов энергетики.

Платформа СK-11 включает в себя средства управления общей информационной моделью электрической сети, обладает средствами для создания единой информационной системы, а также средствами для создания инфраструктуры, способной функционировать в различных режимах серверных и клиентских приложений. Распределенная система управления на базе СK-11 позволяет обеспечить не только максимальную автономность и живучесть каждого узла системы, но и поддержание синхронного состояния информационной модели во всех узлах, а также оперативный обмен событиями и данными реального времени.

«В настоящее время решение задачи интеграции информационных систем и систем промышленной автоматизации в сфере энергетики требует особого, комплексного подхода, – сказал технический директор «АМТ-Груп» Борис Молчанов. В ситуации всестороннего санкционного давления наша стратегия – развитие сотрудничества и создание продуктовых экосистем с другими отечественными производителями. Один из таких примеров – совместное применение системы однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы CK-11 для обеспечения надёжной, отвечающей всем требованиям информационной безопасности, защиты объектов АСУ ТП при передаче информации за границу периметра».

«Являясь в первую очередь разработчиком программного обеспечения, мы ориентированы на комплексное решение задач повышения эффективности производственных процессов наших заказчиков, и одним из таких предложений будет совместное использование платформы СK-11 и комплекса InfoDiode. В результате сотрудничества наших компаний появится комплексное решение задач АСУ ТП, ССПИ, АСДУ с обеспечением требуемого уровня информационной безопасности на базе российских продуктов», – сказал генеральный директор компании «Монитор Электрик» Андрей Конев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Программисты в России слишком переоценены – их зарплаты неоправданно высоки. Россияне к ним относятся хуже, чем к чиновникам

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Intel свернула стройку фабрики чипов в Израиле. Она стоила $25 млрд, а компания остро нуждается в деньгах

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024