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Продавцы на «Яндекс Маркете» получат льготные условия на размещение товаров с высоким спросом

Чтобы подготовиться к сезону осенних распродаж, «Яндекс Маркет» вводит новый статус «Турбо» для товаров с высоким спросом. Магазины получат скидку на логистику и размещение на складах площадки. С помощью нововведения «Маркет» планирует увеличить количество свободных слотов для сезонных товаров, которые будут популярными во время высокого сезона.

Товары, которые получат «Турбо», должны иметь оборачиваемость менее 45 дней, весить до 12 кг, а их среднесуточные продажи превышать 1 тыс. руб. Весь список условий будет доступен в личном кабинете продавца. Соблюдая их все, предприниматели смогут использовать скидку 30% на тариф размещения и 50% на транзитную поставку. Также этот статус автоматически получат и те товары, которые продавцы поставят на маркетплейс спустя четыре месяца отсутствия.

Скидки заработают на «Маркете» с 1 августа 2024 г. Так у предпринимателей будет время, чтобы подготовиться к осеннему сезону распродаж и заранее отгрузить на склады «Маркета» востребованный товар.

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