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«Топлог» и Novardis заключили соглашение о партнерстве

ИТ-компания «Топлог» и компания Novardis, системный интегратор и разработчик кастомных решений в России и странах СНГ, заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют объединить усилия в области реализации проектов по комплексной автоматизации складской логистики, отвечая актуальным потребностям и вызовам российского бизнеса.

Партнерская интеграция включает использование программного продукта российского производства TopLog WMS/YMS на платформе «1С:Предприятие 8.3» для управления складом и складским двором. Совместная деятельность партнеров будет также сфокусирована на развитии направлений логистического консалтинга и аудита, построения ИТ и логистических инфраструктур под ключ, интеграцию роботизированных систем, разработки специализированных технологических решений и других услуг в области автоматизации процессов. Будут разработаны программы совместных мероприятий и организован информационный обмен.

Создание центра компетенций Novardis по решениям TopLog позволит интегратору расширить портфель предложений при помощи отраслевого высокопроизводительного российского ПО, включённого в реестр Минцифры. Как и SAP EWM/YL, TopLog WMS/YMS предлагает гибкие настройки для управления сложным складским ландшафтом, обеспечивая эффективное управление запасами, планирование ресурсов и выполнение операций.

Компания TopLog благодаря партнерству и экспертизе Novardis сможет расширить сферу применения TopLog WMS/YMS, а также помочь клиентам в построении логистической инфраструктуры, которая максимально отвечает их потребностям.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали не только программное обеспечение, но и комплексный сервис, включающий поддержку, обучение и развитие компетенций, минимизацию проектных и технологических рисков. Наш подход усилен практическими методиками проектного управления, направленными на предоставление максимального уровня сервиса для наших заказчиков», – отметил директор по развитию TopLog Сергей Евтеев.

«Мы рады добавить логистические решения компании TopLog к портфелю наших продуктов. В настоящее время TopLog WMS/YMS является оптимальным вариантом для клиентов, ориентированных на использование российских логистических систем. Использование TopLog WMS/YMS позволяет полностью автоматизировать все процессы на складе и складском дворе так, чтобы всё работало как единый отлаженный механизм», – отметил Павел Зубков, директор департамента складской логистики Novardis.

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