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«Яндекс» купил рекламную платформу eLama

«Яндекс» завершил сделку по покупке технологической платформы сервиса eLama. С её помощью можно размещать рекламу в 19 рекламных системах, включая системы «Яндекса», VK и Telegram.

Особенность платформы — в том, что она подходит для небольших компаний, у которых нет собственных специалистов по рекламе. Такие компании размещают рекламу либо своими силами, либо с помощью частных специалистов и рекламных агентств.

Сделка позволит лучше адаптировать рекламные сервисы Яндекса под потребности малого и среднего бизнеса. Такой бизнес со временем получит новые инструменты для управления рекламой — они будут созданы на базе опыта eLama и с использованием нейросетевых технологий «Яндекса».

«Яндекс» продолжит развивать платформу под тем же брендом. Клиенты eLama сохранят доступ ко всем привычным инструментам, а сотрудничество с площадками-партнёрами продолжится на прежних условиях.

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