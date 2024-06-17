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На CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров SimbirSoft расскажет о применении ИИ на производстве

19 июня опытом с ИТ-лидерами поделится руководитель отдела backend-разработки ИТ-компании SimbirSoft Сергей Галеев.

Несмотря на то, что пока не все могут представить, как применить ИИ у себя на предприятии, бесспорным остается тот факт, что ИИ расширяет границы возможного и позволяет бизнесу достигать большей эффективности и конкурентного преимущества. Сергей Галеев расскажет о трендах в области искусственного интеллекта и применении ИИ в различных сферах бизнеса. Эксперт поделится опытом реализации ИТ-систем с использованием машинного обучения и рекомендациями, как провести внедрении ИИ максимально эффективно.

Какие специалисты должны составлять основу команды разработки ИИ-решений, что составляет «фундамент» таких проектов, где взять данные, когда их мало, и почему не стоит начинать работу без технико-экономического обоснования? На эти и другие вопросы эксперт SimbirSoft ответит на докладе или в ходе обсуждения темы на стенде компании.

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