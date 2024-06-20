«Яндекс Музей» и Университет МИСИС объединяют усилия

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве по организации образовательных и научно-популярных проектов подписали ректор Университета науки и технологий МИСИС Алевтина Черникова и директор «Яндекс Музея» Наталия Новикова.

Стороны планируют проведение совместных выставок, просветительских лекций и образовательных семинаров. Общие темы, объединяющие две организации — технологии и будущее науки.

«На протяжении ряда лет вместе с компанией «Яндекс» мы реализуем проекты по разным направлениям – от профессиональной навигации и популяризации научной деятельности до создания образовательных программ. Так, совместно с «Яндекс Практикумом» разработана и запущена магистерская программа «Веб-разработчик», с «Яндекс Лицеем» реализуется программа дополнительного образования школьников по программированию на языке Python; ведущие эксперты компании читают лекции для студентов университета. Соглашение, подписанное между НИТУ МИСИС и «Яндекс Музеем», предусматривает обмен опытом и лучшими практиками в вопросах популяризации инженерного и ИТ-образования, участие студентов вуза в образовательных мероприятиях для гостей «Яндекс Музея», совместную разработку и реализацию программ дополнительного образования», — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Студенты НИТУ МИСИС окажут экспертную поддержку в проведении мастер-классов для школьников и посетителей музея. В вузе действует сообщество нового поколения IT at MISIS, которое помогает людям, интересующимся информационными технологиями, развиваться в различных ИТ-областях. Участники университетского хакатон-клуба с 2021 г. выиграли 19 млн руб., завоевав 128 призовых мест на 80 соревнованиях. Трое ребят из ИТ-объединения недавно прошли большой отбор на обучение в московском офисе «Яндекса» на ассистентов преподавателей ИТ-дисциплин и будут получать стипендию в 10 тыс. руб.

«Уверена, что сотрудничество с Университетом МИСИС позволит расширить спектр тем, которые мы поднимаем на площадке музея, а также сделать встречи с его посетителями еще более увлекательными», — отметила директор «Яндекс Музея» Наталия Новикова.