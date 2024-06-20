CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Яндекс Музей» и Университет МИСИС объединяют усилия

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве по организации образовательных и научно-популярных проектов подписали ректор Университета науки и технологий МИСИС Алевтина Черникова и директор «Яндекс Музея» Наталия Новикова.

Стороны планируют проведение совместных выставок, просветительских лекций и образовательных семинаров. Общие темы, объединяющие две организации — технологии и будущее науки.

«На протяжении ряда лет вместе с компанией «Яндекс» мы реализуем проекты по разным направлениям – от профессиональной навигации и популяризации научной деятельности до создания образовательных программ. Так, совместно с «Яндекс Практикумом» разработана и запущена магистерская программа «Веб-разработчик», с «Яндекс Лицеем» реализуется программа дополнительного образования школьников по программированию на языке Python; ведущие эксперты компании читают лекции для студентов университета. Соглашение, подписанное между НИТУ МИСИС и «Яндекс Музеем», предусматривает обмен опытом и лучшими практиками в вопросах популяризации инженерного и ИТ-образования, участие студентов вуза в образовательных мероприятиях для гостей «Яндекс Музея», совместную разработку и реализацию программ дополнительного образования», — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Студенты НИТУ МИСИС окажут экспертную поддержку в проведении мастер-классов для школьников и посетителей музея. В вузе действует сообщество нового поколения IT at MISIS, которое помогает людям, интересующимся информационными технологиями, развиваться в различных ИТ-областях. Участники университетского хакатон-клуба с 2021 г. выиграли 19 млн руб., завоевав 128 призовых мест на 80 соревнованиях. Трое ребят из ИТ-объединения недавно прошли большой отбор на обучение в московском офисе «Яндекса» на ассистентов преподавателей ИТ-дисциплин и будут получать стипендию в 10 тыс. руб.

«Уверена, что сотрудничество с Университетом МИСИС позволит расширить спектр тем, которые мы поднимаем на площадке музея, а также сделать встречи с его посетителями еще более увлекательными», — отметила директор «Яндекс Музея» Наталия Новикова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Российские ИТ ждет стагнация? Компании сократят инвестиции в развитие из-за новых налогов

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«Ростех» запатентовал 3D-печать методом электронно-лучевой сварки

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024