Sk Capital привлек за пять лет свыше трех млрд рублей в стартапы ранних стадий в рамках крупнейших питч-сессий Pitch&Go

Команда инвестиционной платформы Sk Capital (группа «ВЭБ.РФ») провела двенадцатую питч-сессию Pitch&Go для стартапов и инвесторов ранней стадии. Об этом CNews сообщили представители Sk Capital.

В 2024 г. подали заявки более 120 инвесторов, готовых активно инвестировать в проекты и поддерживать их в начале пути, и более 380 стартапов. Десять наиболее инвестиционно привлекательных проектов, которые прошли стадию MVP, имеют первую выручку, значительный объем рынка и сформированную команду, получили возможность выступить перед венчурными фондами и бизнес-ангелами клуба Sk Capital: Solvt.ai — платформа повышения эффективности интервью и исследований; The Mono — B2B маркетплейс брендов из России и СНГ; BarterGo — платформа сотрудничества брендов и микроблогеров; HemoTech AI – разработчик прибора неинвазивного определения уровня гемоглобина; «Винторог» — GameDev студия; NeuroSMM — ИИ-помощник для ведения соцсетей средним и малым бизнесом; «Витрина» — конструктор WebApp магазинов для Telegram; Darall.pro – платформа организации своей доставки ресторанами; EmplyFlow — HRM-платформа для раскрытия потенциала сотрудников; bewise.ai — ИИ-инструмент повышения эффективности продаж.

Участники Pitch&Go успешно привлекают инвестиции. Так, например, оценка.tech (искусственный интеллект для оценки недвижимости) привлекла в мае 2024 г. 15 млн руб. от бизнес-ангелов и планирует направить средства на развитие технологий ИИ и расширение B2C-сегмента. Стартап sBoard (разработчик онлайн-доски для совместной работы, аналог Miro) привлек в июле 2023 г. в бридж-раунде 21,5 млн руб. от инвестокомпании «Алхена», Moscow Seed Fund и основателя «Учи.ру» Ивана Коломойца. AIINS (разработчик B2B-платформы для автоматизации и управления страховыми портфелями компаний) привлек 20 млн руб. от бизнес-ангелов в синдицированном управляющей командой Friendly VC раунде.

«На протяжении пяти лет команда Sk Capital проводит питч-сессию Pitch&Go и даёт возможность предпринимателям максимально эффективно и быстро привлечь финансирование в свой стартап, а инвесторам - наполнить свою воронку качественными проектами. За это время мы привлекли свыше трёх миллиардов рублей в стартапы ранних стадий. Наша цель – драйвить развитие VC-рынка ранней стадии и помогать проектам преодолевать «долину смерти» финансовыми и нефинансовыми способами, питч-сессия Pitch&Go является одной из таких инициатив», – Станислав Колесниченко, управляющий партнер Sk Capital.