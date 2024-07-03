ПАО «Софтлайн» объявляет об итогах проведения годового общего собрания акционеров

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет об итогах годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 июня 2024 г. в заочном формате.

В рамках собрания акционеры ПАО «Софтлайн» приняли решение, в частности, не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям компании за 2023 г., согласно рекомендациям совета директоров и исходя из положений утвержденной дивидендной политики компании, принятой 23 июня 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Согласно дивидендной политике компании, при разработке рекомендаций относительно величины дивидендных выплат совет директоров должен стремиться к выполнению следующих условий: по итогам 2024 г. на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд руб.; по итогам 2025 г. и каждого последующего года на выплату дивидендов планируется направлять не менее 25% от чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО.

Таким образом, принятое решение собрания акционеров соответствует рекомендациям совета директоров компании, обоснованным утвержденной дивидендной политикой группы.

Кроме того, в рамках собрания акционеры избрали членов совета директоров компании. В его состав вошли девять человек, из которых три являются независимыми директорами.

Акционеры также приняли решение утвердить в качестве аудитора компании для проведения аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Софтлайн» по стандартам РСБУ за 2024 г. — ООО «Интерком-Аудит» и утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО за отчетные периоды, включая 2024 г. — ООО «Мэйнстей». Таким образом, аудиторы отчетностей компании по стандартам МСФО и РСБУ, согласно решению акционеров, остаются прежними.

Помимо этого, годовым общим собранием акционеров ПАО «Софтлайн» было утверждено Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Софтлайн».