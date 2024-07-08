«Сбер» и «Ростелеком» будут вместе развивать совместные проекты для корпораций различных отраслей

«Сбер» и «Ростелеком» будут вместе развивать цифровые сервисы и технологии в крупнейших российских компаниях. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в этом направлении подписали руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев и вице-президент, директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников.

Меморандум направлен на объединение интеллектуальных потенциалов и усилий, организационных, технических и административных ресурсов, а также совместную деятельность сторон в сфере информационно-коммуникационных технологий. Планируется, что банк и «Ростелеком» будут создавать, пилотировать, тестировать и внедрять технологии и инновационные решения в крупнейших российских компаниях, в том числе в индустрии тяжелой промышленности включая разработки в области эксплуатации горнорудной, шахтной техники и автономных аппаратов.

Андрей Дмитриев, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка, сказал: «Подписание этого меморандума открывает новый этап нашего технологического сотрудничества. У нас много совместных IT-проектов по разработке отечественного программного обеспечения. Сотрудничество предполагает внедрение собственных решений «Сбера» в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Наша совместная работа позволит ускорить цифровизацию ключевых отраслей экономики и импортозамещение цифровых решений на территории РФ».

Алексей Подрябинников, вице-президент, директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома», отметил: «Для многих корпораций «Ростелеком» стал доверенным партнёром не только в части предоставления ИТ-услуг и инфраструктуры, но и в решении бизнес- задач, создавая комплексные проекты на базе всего спектра доступных технологий. Вызовы, стоящие перед нашими заказчиками и цели, которые они перед собой ставят, настолько амбициозны и важны, что решить их можно только вместе и в партнёрстве лидеров».