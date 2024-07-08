«Точка» и «Акселератор ФРИИ» завершили скаутинг и отобрали проекты для дальнейших инвестиций

«Точка» и «Акселератор ФРИИ» подвели итоги скаутинга, который стартовал в апреле 2024 г., и отобрали девять проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса для потенциальных инвестиций. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Программа состояла из двух основных этапов: скаутинга, который осуществлялся «Акселератором ФРИИ» при поддержке Startech.vc, и питч-сессии. Рассматривались технологические компании разного уровня зрелости, со стабильной выручкой от 10 млн рублей в год, заинтересованные как в инвестициях со стороны финтех-компании, так и в интеграции в экосистему «Точки».

География стартапов, подавших заявки – их было в общей сложности 173 – не ограничивалась Россией. Точка также рассматривала проекты из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

По итогам питч-сессии, которая прошла в середине июня 2024 г., из 15 проектов было отобрано девять для дальнейшей проработки: для due-diligence «Точка» остановилась на проектах «Рабочие руки» и ООО «СмартПИМ»; для пилотов были выбраны RUKKI.PRO, TEKO, UDMPAY, LikeStats, REES46, Digitalkassa, ООО «МПЛАБ».

Со стартапами предстоит проверить в рамках пилотов несколько гипотез, чтобы оценить потенциал возможной сделки.

Анастасия Демидова, руководитель направления консалтинга и открытых инноваций Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ»: «В последние годы заметна активность в части сделок M&A, а также значительное усиление тренда корпоративного инвестирования в стартапы, при котором корпорации вкладываются в технологические компании на различных стадиях. Этот тренд становится важным элементом развития инновационных технологий и стартап-экосистем, где «Точка» также является активным участником. Для нашей команды, которая непрерывно совершенствует продукты исходя из запросов рынка, было важно посотрудничать в рамках формирования одной из таких воронок, где мы смогли собрать стартапы, имеющие все шансы стать потенциальными активами «Точки» в будущем».

Директор по развитию нового бизнеса в «Точке» Антон Шкуратов: «Для «Точки» участие в скаутинге — это возможность найти интересные стартапы, которые потенциально могут усилить нашу команду своими решениями. У нас уже был подобный опыт, когда после акселератора самые интересные проекты входили в периметр компании. Например, в прошлом году «Точка» купила стартап из сферы e-commerce EcomCom, команда которой презентовала себя на Pitch Day. Сейчас этот стартап стал частью сервиса «Точка Маркетплейсы». Сейчас нам предстоит работа с проектами, которые мы отобрали после питч-сессий. С командами мы будем тестировать разные гипотезы. Итогом всей работы с командами, возможно, станет сделка, после которой наиболее подходящий для нас проект станет частью «Точки». Этот скаутинг — точно не последний, в будущем мы снова планируем обратиться к этому инструменту, чтобы найти новые талантливые команды».

В течение следующих месяцев «Точке» предстоит протестировать несколько гипотез в рамках пилотных проектов со стартапами, чтобы оценить потенциал возможного сотрудничества.