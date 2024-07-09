CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

Staffcop и «Газинформсервис» подтвердили совместимость своих продуктов для улучшения анализа киберинцидентов

«Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили корректность совместного функционирования программного комплекса Ankey ASAP и системы Staffcop Enterprise на основании совместных испытаний.

Соответствующий сертификат был подписан руководителями компаний.

Иван Хаустов, генеральный директор «Атом Безопасность», сказал: «Теперь клиенты, которые уже используют один из комплексов, могут быть уверены, что интеграция с другим продуктом пройдет гладко, что сократит время и расходы на внедрение и минимизирует риски простоев. Для специалистов в сфере инфобезопасности наше сотрудничество означает больше возможностей для выстраивания гибких и надежных систем. Они также смогут эффективно комбинировать решения для усиления защиты корпоративных данных».

Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис», отметил: «Подтвержденная совместимость продуктов позволяет улучшить качество мониторинга и анализа инцидентов ИБ. Благодаря интеграции Ankey ASAP и Staffcop Enterprise, ИБ-специалисты могут более эффективно обнаруживать и реагировать на угрозы, используя инструменты для выявления подозрительных действий и расширенную поведенческую аналитику. Это способствует улучшению общей стратегии информационной безопасности компании и повышает уровень защиты от киберугроз».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Уволенная сотрудница выбила из российского онлайн-магазина рекордные 1,3 миллиона

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024