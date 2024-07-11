«Северсталь» строит хранилище данных на стеке продуктов Arenadata

Вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания «Северсталь» строит платформу для хранения и анализа данных, основанную на стеке продуктов Группы Arenadata. Внедрением занимается «Северсталь-инфоком» — центр информационных и коммуникационных технологий компании Северсталь. Совместное решение станет полноценной заменой хранилища данных на базе SAP BW с процессами моделирования объектов, переноса объектов между системами, ведением ETL процессов, работой с данными.

Задача по миграции SAP BW встала перед «Северсталью» в конце 2022 года. Для достижения технологического суверенитета было решено построить собственное комплексное решение, объединяющее несколько компонентов: от хранилища данных до генератора контента. Для решения задачи был выбран стек продуктов Arenadata:

«Широкая экспертиза Arenadata в части построения хранилищ данных и уникальный индустриальный опыт „Северстали“ в построении собственного корпоративного хранилища и создании контента хранилища данных объединились для создания индустриального отечественного решения», — отмечает Сергей Герасимов, руководитель центра структура и качество данных «Северсталь-инфоком».

В настоящий момент идёт процесс развёртывания инфраструктуры и проработана дорожная карта развития хранилища данных. В перспективе альтернативное хранилище данных станет единым источником правды для нескольких компаний «Севергрупп», агрегирующим в себе потоки данных по 15 функциональным областям, включая производство, финансы, контроллинг, казначейство, инвестиции, закупки.

«Совместно с „Северсталью“ мы строим решение, которое в сегменте корпоративных хранилищ данных поможет импортозаместить решение SAP BW. Уже сейчас на основе продуктов Arenadata ведётся проработка архитектуры и апробация базового решения КХД. Во многом процесс облегчает опытная и компетентная команда внедрения, а также обширная экосистема Arenadata, собственная поддержка и центр обучения», — отмечает Максим Власюк, директор департамента Arenadata по работе с промышленным сектором.