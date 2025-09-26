Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Некоммерческая организация обвинила крупного контрактного производителя электроники Foxconn в серьезных нарушениях трудового законодательства. Из-за спешки, вызванной запуском новой линейки iPhone, сотрудников заставляли оставаться на рабочем месте после окончания рабочего дня и даже ночью.



Спешный выпуск iPhone 17

Некоммерческая организация China Labor Watch выявила на предприятии партнера Apple, крупного контрактного производителя электроники Foxconn Technology Group в Чжэнчжоу (Китай) серьезные нарушения трудового законодательства, пишет Вloomberg.

Китайских рабочих заставляли трудиться сверхурочно, выходить в ночные смены, а зарплату при этом задерживали. Спешка была вызвана выпуском нового iPhone 17 в период с марта по сентябрь 2025 г., к которому относится большая часть описанных в докладе China Labor Watch нарушений.

Представители Apple «осведомлены об условиях труда», утверждает China Labor Watch, которой удалось задокументировать присутствие представителей американской корпорации на заводе в Чжэнчжоу.

В Foxconn заявили, что не приемлют «дискриминацию» и что здоровье и безопасность работников являются главным приоритетом компании.

На заводе, который является глобальным центром производства смартфонов Apple, и который часто называют «городом iPhone», в указанный период работало 150-200 тыс. человек. Из них более 50% составляли временные работники.

Выявленные нарушения

В отчете China Labor Watch содержатся серьезные обвинения. В нарушение китайского трудового законодательства большинство работников работали якобы по 60-75 часов в неделю. Некоторые диспетчеры, которые решили уволиться досрочно, остались без недельной оплаты сверхурочных.

В докладе China Labor Watch также говорится о принуждении молодых работников, имеющих статус студентов, работать в ночные смены за низкую оплату. Авторы документа отметили дискриминацию при найме по национальному принципу, использовании опасных химических веществ без надлежащих средств защиты, а также о повсеместном преследовании выражающих недовольство.

«Работники, подавшие жалобы, подвергались слежке, угрозам и даже раскрытию личной информации», — утверждает China Labor Watch.

Такая ситуация складывается не в первый раз, а чрезмерная сверхурочная работа по-прежнему остается распространенной проблемой. «Нестабильные заказы» на производстве создают условия, в которых рабочие сталкиваются с постоянным давлением и запугиванием, сказано в отчете.

В 2022 г. рабочие завода в Чжэнчжоу уже выходили на массовые протесты. Несколько сотен работников фабрики устроили тогда столкновения с охранниками. Они были недовольны условиями их содержания, жаловались на низкую зарплату, постоянные ограничения в работе и, что самое важное, на невозможности покинуть территорию завода или своего общежития.

Позиция Apple

Комментарий Apple гласит, что она «твердо привержена самым высоким стандартам труда, прав человека, экологического и этического поведения».

«Наши поставщики обязаны обеспечивать безопасные условия труда, относиться к работникам с достоинством и уважением, действовать справедливо и этично, а также применять экологически ответственные методы везде, где они производят продукцию или оказывают услуги для Apple», — говорится в заявлении компании.

Работники самой Apple тоже не всегда довольны условиями труда, как писал CNews. В декабре 2021 г. они устроили забастовку, требуя к себе большего уважения со стороны руководства и гарантий оплаты больничных. Некоторые из них хотели добиться надлежащей психологической помощи.