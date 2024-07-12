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Бизнес Импортонезависимость
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IVA Technologies и «РусГидро» заключили партнерское соглашение

IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и электроэнергетический холдинг «РусГидро», подписали соглашение о сотрудничестве в целях внедрения российских технологий и решения задач импортозамещения.

Целью данного соглашения является внедрение российских технологий и решение задач импортозамещения. Партнерство предполагает совместное продвижение цифровых продуктов в области корпоративных коммуникационных сервисов, а также взаимодействие по вопросам технологической независимости, безопасности и устойчивости продуктов.

Сергей Телевинов, заместитель генерального директора по развитию IVA Technologies, сказал: «Мы рады возможности сотрудничества с таким крупным игроком рынка как «РусГидро». Уверен, что наше партнерство будет способствовать развитию российской IT-индустрии и укреплению технологического суверенитета страны. Развитие совместных инициатив позволит нам ускорить процесс перехода на российские технологии и обеспечить безопасность и устойчивость наших продуктов. Мы надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество».

Сергей Хомяков, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро»: «В процессе импортозамещения «РусГидро» активно изучает рынок российского программного обеспечения. Не так часто удается найти по-настоящему «звёздные» продукты мирового класса. Продукты IVA на наш взгляд как раз относятся к таким. Хочется поблагодарить коллег за их работу и решение наших задач, а также пожелать оставаться лидером в своей нише и выводить на рынок новые высококлассные решения».

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