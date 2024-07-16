B2B-Center и Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Разработчик ИТ-решений в сфере закупок и продаж B2B-Center и системный интегратор Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании реализуют совместные проекты для продвижения системы сквозного закупочного процесса B2B Altis.

Соглашение позволит Novardis усилить портфель платформенных решений цифровизации закупок на основе разработки, включенной в реестр отечественного ПО. B2B-Center, в свою очередь, получит доступ к экспертизе Novardis в сфере автоматизации бизнес-процессов в отраслях Retail, FMCG, CPG и агропромышленности.

B2B Altis – облачная платформа для управления закупками, разработанная в соответствии с концепцией source-to-pay. Это отечественная система, включенная в реестр российского ПО. Она обеспечивает бесшовную автоматизацию всех этапов закупочного процесса: от первоначальной заявки внутреннего заказчика до исполнения контракта и доставки товара. Система состоит из модулей, способных работать автономно и поддерживать свою часть закупочного процесса.

Решение позволяет снизить операционные издержки до 30%, сократить лидтайм от заявки до приемки товара до 50% и оптимизировать закупочные цены по товарам и услугам до 18%. B2B Altis масштабируется в соответствии с требованиями клиента и легко интегрируется с корпоративной ERP-системой, системами СЭД и другими внутренними платформами.

«Объединяя усилия с ведущими ИТ-компаниями России, мы стремимся сделать технологичные решения в сфере закупок и продаж доступными для максимально широкого круга клиентов. Партнерство с Novardis, обладающей большим опытом интеграции и внедрения сложных ИТ-решений, позволит нам обеспечить синхронизацию бизнес-процессов российских компаний с функциональными возможностями B2B Altis и предложить высокотехнологичный продукт, повышающий эффективность закупочных процессов», – сказал Андрей Мышкин, директор по развитию систем управления закупками и цепями поставок B2B-Center.

«Сотрудничество с B2B-Center открывает новые перспективы для развития бизнеса Novardis. Объединенные усилия позволят достичь ключевых высот в цифровизации и оптимизации бизнес-процессов, обеспечивая успешное выполнение поставленных целей. Благодаря многолетнему опыту Novardis в разработке и внедрении инновационных решений и высокому качеству B2B Altis, клиенты смогут получить максимальную пользу от внедрения продуктов B2B-Center в сфере закупок и продаж. Наша совместная работа направлена на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса наших клиентов, обеспечивая им преимущество на рынке и способствуя их успешному развитию», – отметил Игорь Малышев, генеральный директор Novardis.