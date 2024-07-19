«Московская техническая школа» запустила курсы по направлению «Беспилотный транспорт»

Две новые программы по беспилотному транспорту стали доступны в «Московской технической школе» (МТШ). Их разработкой занимались специалисты Передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии (ПИШ РПИ) Московского физико-технического института. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня Москва – центр развития беспилотной отрасли страны. На базе индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем – опорная научно-производственная площадка, которая объединяет ведущих разработчиков и создателей беспилотников и цифровых геоинформационных платформ. Однако, помимо изготовления самих аппаратов, важно подготовить квалифицированные кадры для их разработки, управления и обслуживания. Для этого «Московская техническая школа» сегодня предлагает столичным промышленникам 22 курса по направлению «Беспилотный транспорт. Этот список продолжает динамично расти», – отметил Анатолий Гарбузов.

Так, новый курс «Системы автоматического управления БВС» посвящен особенностям систем автоматического управления летательными аппаратами различного типа, а также практическим аспектам динамики полета современных аппаратов, способам обеспечения устойчивости контуров регулирования и экспериментальной верификации и валидации математических моделей БВС.

Программа «Пилотажно-навигационные системы БВС, методики их испытаний. Оценка точностных характеристик» позволит инженерам изучить состав пилотажно-навигационных систем (ПНС), устанавливаемых на беспилотных воздушных судах. В частности, слушатели познакомятся с устройством, принципами функционирования и режимами работы таких систем.

«В рамках курса рассматривается основной состав ПНС, их устройство, принципы и режимы работы. Изучается методология летных испытаний систем, виды и методы испытаний. Особое внимание в курсе уделили порядку выполнения послеполетной обработки материалов испытаний и методам оценивания основных характеристик пилотажно-навигационных систем», – сказал заместитель директора по образовательной деятельности ПИШ РПИ Александр Воеводенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для внедрения на предприятиях современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь индустрии решить вопрос дефицита сотрудников, столичное правительство в 2021 г. совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». С его помощью уже занятые в промышленном инженеры повышают квалификацию в работе с инновационными производственными технологиями.

«МТШ» предоставляет образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто десять общих направлений и четыре специальных. Им доступно более 200 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Обучение в «МТШ» прошли уже более 2,7 тыс. инженеров.