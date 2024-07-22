Платформа «Сфера» от «Авантелеком» вошла в Реестр российского ПО

Разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» сообщает о включении цифрой платформы управления коммуникациями «Сфера» в Реестр российского ПО. Продукт вошел в категорию средств управления контактными центрами и получил подтверждение наличия искусственного интеллекта в системе. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

Цифровая платформа управления коммуникациями «Сфера» включена в Реестр российского ПО. Платформа «Сфера» является собственной разработкой российской ИТ-компании «Авантелеком». Продукт решает коммуникационные задачи, прежде всего, в сегменте крупного бизнеса и госсекторе. Платформа «Сфера» подходит как для небольших контактных центров, так и крупных — с неограниченном количеством операторов, например таких, как единая служба 122, горячие линии глав регионов и так далее. На базе программного обеспечения могут быть организованы региональные контакт-центры и горячие линии глав городов и регионов РФ, в том числе городских, областных и региональных администраций, органов исполнительной власти, федеральных служб и агентств, а также их региональные представительства.

ПО «Сфера» реализовано в модульном формате. Ядро платформы — программная IP-АТС, позволяющая строить отказоустойчивые и географически распределенные сети телефонии. На базе решения уже реализована единая служба 122 в 13 регионах Российской Федерации. С помощью дополнительных модулей собирается платформенное решение, позволяющее в формате «одного окна» управлять работой ведомственных контакт-центров и автоматизировать работу с обращениями граждан. Платформа включает технологии искусственного интеллекта, включающей модули конфигурации голосовых ассистентов и речевой аналитики на базе нейросети, которая позволяет в автоматическом режиме анализировать 100% проведенных диалогов. Система позволяет в формате единого окна закрыть все потребности государственных организаций и крупного бизнеса по построению надежных сетей связи и клиентоцентричных платформ взаимодействия с клиентами и населением.

«Платформа «Сфера» совместима с самыми разными операционными системами на базе Linux и сертифицированными ФСТЭК, а также позволяет работать с любым телеком-оборудованием, включая проприетарное оборудование западных вендоров. За счет различных схем двойного резервирования это безопасный и отказоустойчивый продукт, теперь уже официально одобренный на рынке России», — сказал Владислав Вирясов, директор ООО «Авантелеком».

Помимо платформы «Сфера», на сегодняшний день «Авантелеком» имеет около 20 продуктов и модулей собственной разработки, в том числе Центр обработки вызовов, входящий в Реестр отечественного ПО. Среди реализованных проектов есть и много примеров интеграций продукта, работающего на технологии искусственного интеллекта, например голосовой ассистент Главы Архангельской области и голосовой помощник Главы Республики Саха (Якутия).