«Ростелеком» и РСО заключили соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (РСО) заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры договорились о совместной реализации инициатив и проектов в сфере молодежной политики и развитии карьерных возможностей для молодежной аудитории разных возрастных групп. Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель (командир) центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов.

Соглашение подразумевает запуск совместных проектов и программ, направленных на развитие профессиональных навыков и компетенций будущих специалистов, а также возможности трудоустройства. В частности, уже прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт в кросс-сегментных проектах, связанных с процессом оказания услуг клиентам «Ростелекома».

Важным аспектом сотрудничества станет создание условий для полноценной самореализации молодого поколения в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни. В рамках обмена опытом «Ростелеком» и РСО будут проводить совместные мероприятия, которые помогут учащейся молодежи сформировать активную гражданскую позицию и развить лидерские качества.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «Наша компания по всей стране реализует проекты, которые позволяют молодежи начать успешную карьеру в телекоме и ИТ. Мы предлагаем студентам и молодым специалистам опыт и поддержку нашей большой команды вместе с возможностью самореализоваться в работе над масштабными задачами в цифровой сфере. Сотрудничество “Ростелекома” с «Российскими студенческими отрядами» — это прямой диалог с самой амбициозной частью нового поколения: с молодыми людьми, которые открыты для новых знаний и готовы к созидательному труду на благо страны. Уверен, что результатом этого партнерства станет формирование высококлассного кадрового резерва для реализации передовых экономических и социальных проектов».

Дмитрий Парамонов, руководитель (командир) центрального штаба РСО, член Общественной палаты РФ, сказал: «С каждым годом растет запрос на работу от подростков в возрасте от 14 лет, и мы стараемся для ребят эту потребность закрывать, предлагая разные варианты трудоустройства. Сотрудничество с “Ростелекомом” — еще один шаг к новым возможностям для подростков. Трудясь в компании, которая является крупнейшим провайдером цифровых услуг в России, ребята смогут попробовать работу с технологиями “изнутри” еще во время обучения в школе или колледже. Это уникальный опыт, который может помочь определиться с дальнейшей карьерой».