CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Техника
|

«Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером бренда TCL в России

Федеральная сеть авторизованных сервисных центров «Сеть компьютерных клиник» и компания TCL Rus, российский представитель производителя бытовой техники и потребительской электроники, подписали договор на сервисное обслуживание техники TCL на территории России.

В соответствии с заключенным сервисным соглашением «Сеть компьютерных клиник» осуществляет гарантийный и постгарантийный ремонт телевизоров, мониторов, саундбаров, кондиционеров бренда TCL.

«Отмечу, что опыт работы с техникой TCL у нас уже есть – мы успешно сотрудничаем с вендором более пяти лет. Новое соглашение мы обсуждали на будущее с TCL Rus – именно как с российским подразделением. В результате переговоров «Сеть компьютерных клиник» подтвердила свои полномочия опытного и надежного сервисного партнера, и это накладывает на нас повышенные обязательства по проведению качественного и оперативного сервисного обслуживания. Не исключаю в будущем расширение пула обслуживаемых товарных категорий вендора», – сказал Александр Федоров, генеральный директор «Сети компьютерных клиник».

Официальное сервисное соглашение подразумевает, что складские запасы оригинальных запасных частей TCL управляющая компания «Сети компьютерных клиник» в ближайшее время будет расширять и в дальнейшем поддерживать в достаточном для российского рынка объеме. Также проведён аудит диагностического и ремонтного оборудования, прописаны все необходимые регламенты и подтверждены компетенции специалистов и инженеров в соответствии с требованиями вендора – они прошли соответствующую специализацию и будут регулярно её подтверждать.

Услуги по сервису TCL от «Сети компьютерных клиник» доступны клиентам как в сегменте b2c (конечные пользователи), так и b2b-партнерам (коммерческие и государственные организации, федеральные розничные сети, ритейл). Услуги могут быть оказаны как в формате выезда к клиенту с целью диагностики и ремонта на месте, так и в виде забора техники в авторизованный сервисный центр на ремонт.

В настоящий момент телевизоры (диагональю до 115 дюймов), мониторы, саундбары, кондиционеры TCL готовы принять на сервисное обслуживание более 170 компьютерных клиник.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В России введут инвествычет за внедрение отечественного ПО

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

На здании газодобывающей компании смонтировали высокотехнологичный медиафасад

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024