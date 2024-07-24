Минцифры: стартовал прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы

ИТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала «Госуслуг». Прием заявок завершится 6 августа 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа 2024 г. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.

В списки включаются специалисты: граждане России; мужского пола; от 18 до 30 лет; работающие по трудовому договору, с нормальной продолжительностью рабочего дня; с высшим образованием по специальности из перечня; проработавшие в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

При этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 г.

Требования к стажу не относятся к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Минцифры передаст информацию Минобороны до 31 августа 2024 г. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря 2024 г.