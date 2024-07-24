ПСБ строит единое хранилище данных на СУБД Arenadata DB

Банк ПСБ в рамках стратегического развития реализует проект по созданию «Единого хранилища данных» (ЕХД) и платформы Big Data, одним из ключевых технологических компонентов которого стала распределённая СУБД Arenadata DB (ADB) от российского вендора Arenadata. Уже сегодня проводимые в его рамках работы позволили улучшить качество клиентских данных физических лиц на 56,1%.

Arenadata DB была выбрана по итогам анализа, проведённого в ходе технических апробаций. Сравнительное тестирование проводилось:





на испытательных стендах с сопоставимым оборудованием;

на едином наборе исходных данных, характерном для банковского сектора (специально разработанная модель данных);

посредством выполнения множества аналитических запросов, имитирующих типичную нагрузку для хранилищ данных.





Специалисты ПСБ сравнивали производительность Arenadata DB и других СУБД, уже используемых в банке для аналогичных задач. По итогам тестирования Arenadata DB показала наивысшую производительность работы. Кроме того, на момент проведения тестирования Arenadata DB была единственным ПО, включённым в ЕРРП Минцифры РФ и подходящим для задач построения аналитических хранилищ данных.

«Наш проект направлен на поддержание стратегических задач банка как в части эффективности работы бизнеса, так и в части надёжности и сохранности данных. При выборе технологий для создания Единого хранилища мы руководствовались в первую очередь директивой Минцифры РФ по импортозамещению. СУБД Arenadata DB не только соответствует требованиям программы импортозамещения как продукт отечественной разработки, но и является современным и конкурентоспособным решением в области задач обработки и хранения больших данных. Совмещая возможности горизонтального масштабирования, построчного и поколоночного хранения данных, СУБД позволяет нам решать сложные архитектурные и технологические задачи, стоящие перед банком. Надо отметить, что ADB имеет возможности для дальнейшего развития функционала, в том числе в направлениях работы с чувствительными данными, что является для нашего банка — опорного для отрасли ОПК — одним из ключевых ориентиров при выборе инструментов и проектировании архитектур информационных систем», — рассказывает Екатерина Варламова, CDO, директор департамента управления данными, ПСБ.

Arenadata DB может быть интегрирована со сторонними ETL-инструментами, совместима с CASE-средствами моделирования данных (PowerDesigner), поддерживает технологии Big Data. Что было немаловажно для ПСБ, Arenadata предоставляет своим заказчикам услуги технической поддержки на русском языке, а также широкий спектр профильного обучения.

На текущий момент в ПСБ внедряется новая архитектура управления данными, отвечающая последним современным тенденциям и потребностям банка. Особое внимание уделяется вопросам безопасности данных, разграничения и контроля доступов на уровне как ролевых моделей, физического разделения данных, так и использования различных наложенных средств защиты.

«Проект по построению Единого хранилища данных ПАО ПСБ очень непростой, но крайне интересный, который реализуется в эпоху перемен. Команда банка под руководством Екатерины Варламовой демонстрирует высокий уровень профессионализма даже в таких сложных условиях. И мы рады, что Arenadata является непосредственным участником проекта, а наши продукты помогают решать стратегические задачи ПСБ», — считает Павел Ишков, директор по работе с ключевыми заказчиками Arenadata.

Использование расширенных массивов данных ЕХД уже позволило банку решать новые аналитические задачи и достигать видимых результатов. Так, ad-hoc-анализ на данных ЕХД используется аналитиками для решения задач в области управления доходностью клиентов, их привлечения и удержания, оценки банкротств, управления проблемной задолженностью, а также оценки эффективности взысканий.

Дополнительные возможности для учёта в аналитических задачах бизнес-линий появились благодаря совместному использованию расширенных массивов исходных данных информационных систем банка, а также новых массивов данных из внешних реестров и агрегаторов-СМИ в рамках единой базы (ЕХД). Использование данных ЕХД позволяет специалистам банка в том числе оперативно реагировать и устранять возникающие отклонения в использовании онлайн-площадок, мобильных приложений, интернет-банка.

На данных ЕХД также разработана модель анализа и выявления рисков гособоронзаказа (ГОЗ). Данные ГОЗ, наряду с персональными данными, относятся к классам особой чувствительности. Разработанная в рамках ЕХД модель безопасности данных позволяет не только осуществлять программный мониторинг работы с данными, но и распределять работу с ними, используя разработанные сегменты «чувствительности».

К началу 2024 года с продукционным ЕХД ПСБ уже работают более 200 аналитиков различных подразделений банка ЦОР ГОЗ, розничный бизнес, цифровой бизнес, операционный департамент, риски, маркетинг, взыскание задолженности и пр.

Доступ к данным регламентируется разработанной моделью безопасности и определяется ролевой моделью по заданным сегментам «чувствительности». Модель разработана и актуализируется при непосредственном и постоянном участии экспертов департамента информационной безопасности банка.

Для дальнейшего повышения эффективности принимаемых решений банк не только централизовал сбор и накопление данных, но и обеспечил управление их качеством. На текущий момент уже достигнуто фактическое улучшение качества клиентских данных физических лиц на 56,1%.

На базе результатов ежедневной работы системы мониторинга технического и бизнес-качества данных ЕХД ведётся непрерывная работа по дальнейшему улучшению качества данных в информационных системах банка.

Система ЕХД и Big Data ПСБ находится в фазе активного наращивания функционала.