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ИT-компании стали лидером по объему новых сделок с гибкими офисами

Основными драйверами спроса на офисном рынке Московского региона в первой половине 2024 г. стали компании госструктур, энергетической отрасли и ИT-компаний. На эти сегменты пришлось 21%, 14% и 13% от общего объема спроса соответственно. Такие данные приводят пресс-службы компании CORE.XP и бизнес-центра Rublevo Business Park.

При этом у ИT-компаний наиболее популярны гибкие офисы. Как правило, такими считаются большие по площади помещения, где предусмотрен опенспейс, есть дополнительная инфраструктура в виде кухни и переговорных, а основные площади занимают отдельные офисы с сервисом. Об этом CNews сообщили представители Rublevo Business Park.

«Еще с начала 2023 г. ИT-компании стали лидерами по объему новых сделок в общем спросе. Доля таких компаний в общей структуре спроса на гибкие офисы в 2024 г. составила 15%. Гибкие сроки и условия аренды обычно являются привлекательным фактором для ИT-компаний, которые могут нуждаться в пространстве для временного размещения проектных групп. В таких условиях компания может легче адаптироваться к изменяющимся потребностям, расширяться или сокращать команду в зависимости от текущих задач», - сказал директор, руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко.

По словам коммерческого директора Rublevo Business Park Никиты Константинова, наряду со стоимостью и площадями офисов в топ важнейших критериев также входит транспортная доступность бизнес-центров, наличие собственной инфраструктуры, включая фитнес-центры, рестораны, торговые галереи и проч. «При этом анонсирование открытий новых станций метро в непосредственной близости от бизнес-центров может существенно подстегнуть спрос на офисные помещения», – сказал Никита Константинов.

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