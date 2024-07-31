Системный интегратор Crabbit и разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack заключили соглашение о партнерстве

Компания Crabbit, системный интегратор, и vStack, российский разработчик ПО для виртуализации инфраструктуры, объявляют о заключении партнерского соглашения. В рамках партнерства интегратор сможет предоставлять своим клиентам корпоративную платформу виртуализации vStack HCP. Это высокопроизводительное гиперконвергентное решение для создания виртуальных дата-центров энтерпрайз-уровня, существующее с 2018 г. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Предоставление гиперконвергентной платформы vStack отвечает стратегической задаче Crabbit по импортозамещению и поддержке отечественных разработок в области информационных технологий.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с vStack. Совместное предложение гиперконвергентной платформы vStack открывает новые перспективы для наших клиентов, обеспечивая им инновационные решения для их ИТ-инфраструктуры. Это партнерство подчеркивает наше стремление к предоставлению ведущих технологий и улучшению нашего сервиса», — отметила Юлия Лобанова, генеральный директор компании Crabbit.

«Партнерское соглашение с таким крупным интегратором, как Crabbit, знак востребованности vStack на рынке. Несмотря на первоначальный скепсис, все большее число российских предприятий понимают плюсы гиперконвергенции и рассматривают подобные платформы, в том числе и нашу», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack.