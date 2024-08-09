«К2Тех» пополнил портфель HR Tech-решений платформой для автоматизации рекрутмента

Вендор НОТА (холдинг Т1) и ИТ-интегратор «К2Тех» объявили о стратегическом партнерстве. Игроки объединили усилия для реализации комплексных проектов по автоматизации рекрутмента на базе платформы «НОТА Юнион» для enterprise-клиентов. К2Тех займется дистрибуцией, внедрением и сопровождением системы. Специалисты НОТА, в свою очередь, планируют сформировать единую команду для обучения интегратора работе с новым продуктом. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Платформа «НОТА Юнион» предназначена для автоматизации полного цикла поиска сотрудника: от формирования вакансии до предложения о работе кандидату, успешно прошедшему все этапы отбора. Инструмент синхронно обменивается данными с другими ИТ-системами, что позволяет значительно сокращать сроки закрытия вакансий, отслеживать эффективность каналов привлечения сотрудников и контролировать бюджет на подбор.

На текущий момент в российский Реестр отечественного ПО входит около 200 систем в области HR, среди которых решения для оптимизации КЭДО и кадрового учета, управления процессом начисления заработной платы и мотивации, а также обучения сотрудников. За последние несколько лет в системах классов HRM/HCM наблюдается значительный прирост: по итогам 2022 г. количество ПО выросло на 22%, 2023 – на 34%, за семь месяцев 2024 г. – на 11%.

Более 10 лет «К2Тех» внедряет HR Tech-платформы в средних и крупных компаниях из различных отраслей, помогая решать полный спектр задач работы с персоналом: от ускорения найма до повышения вовлеченности сотрудников. Продуктовый портфель интегратора включает как специализированные решения на базе собственной разработки, так и системы от ведущих вендоров. Также компания занимается проектированием программ корпоративного обучения. Помимо российского рынка, «К2Тех» планирует предлагать платформу игрокам из Казахстана и Беларуси, где наблюдается высокий спрос на функциональные HR-продукты.

«Партнерство с одним из крупнейших ИТ-интеграторов К2Тех позволит продвигать «НОТА Юнион» на новых рынках – не только в России, но и за рубежом. В будущем мы планируем совместными усилиями развивать решение, добавляя ИИ-инструменты, роботов-помощников и геймификацию рабочих процессов. Эти и другие возможности позволят повысить вовлеченность пользователей и ускорить выполнение рутинных операций», — сказала Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора НОТА (холдинг Т1).

«Экспертиза «К2Тех» позволит адаптировать решения «НОТА Юнион» под потребности компаний. В условиях кадрового дефицита крупные российские предприятия нуждаются в гибких и эффективных инструментах для повышения скорости и качества найма персонала, чтобы обеспечить непрерывность процессов в текущем объеме и подготовить фундамент для масштабирования бизнеса», — сказал Игорь Соколов, директор по отраслевым решениям HR «К2Тех».