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Московская биржа перевела акции «Группы Астра» в первый котировальный список

ПАО «Группа Астра» сообщает, что Московская биржа приняла решение с 9 августа 2024 г. перевести акции компании в котировальный список первого уровня.

Среди факторов повышения уровня листинга – высокие стандарты корпоративного управления, отношений с инвесторами и информационной открытости, а также рост капитализации и объема торгов акциями «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «Включение наших акций в первый котировальный список – важное событие, которое приближает нас к статусу голубой фишки российского фондового рынка. Оно отражает большую работу по выстраиванию диалога с инвестиционным сообществом, повышению уровня корпоративного управления и активности на рынках капитала, проделанную с момента IPO осенью 2023 г. Мы убеждены, что первый уровень листинга станет дополнительным фактором инвестиционной привлекательности Компании для портфельных управляющих и частных инвесторов. Это позволит еще больше раскрыть потенциал стоимости бизнеса. Отмечу, что с конца мая 2024 г. акции «Группы Астра» включены в лист ожидания индекса Московской биржи и индекса РТС. Возможное вхождение в эти индексы сможет обеспечить дополнительный спрос со стороны индексных фондов и других инвесторов, ориентирующихся на главные индикаторы российского фондового рынка. Со своей стороны мы намерены продолжать внедрять лучшие практики корпоративного управления и поддерживать высокий уровень информационной прозрачности».

События, предшествовавшие включению в первый котировальный список

В октябре 2023 г. «Группа Астра» стала первым публичным разработчиком инфраструктурного ПО на Московской бирже. Уже в апреле 2024 г. Компания провела вторичное размещения акций (SPO), которое стало крупнейшим дебютным SPO с 2021 г. и крупнейшим SPO в технологическом секторе с 2020 г.

В результате последней сделки free-float увеличился с 5% до 15%, а база акционеров удвоилась и сейчас состоит из более 200 тыс. розничных и институциональных инвесторов. Также значительно возрос среднедневной объем торгов акциями «Группы Астра».

Кратный рост бизнеса и получение публичного статуса потребовали совершенствования корпоративной структуры, повышения уровня информационной открытости компании. За последний год количество независимых директоров в составе Совета директоров выросло с двух до трех человек. Для усиления контроля финансово-хозяйственной деятельности был образован Комитет по аудиту, а также утверждена Политика по управлению рисками и внутреннему контролю. «Группа Астра» выстроила прозрачную функцию по связям с инвесторами (IR), которая обеспечивает своевременное раскрытие финансовых результатов и другой информации, необходимой для принятия взвешенных инвестиционных решений.

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