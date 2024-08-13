MANGO OFFICE и Бизнес.Ру стали технологическими партнерами
Разработчик онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций и вендор облачных сервисов для управления торговлей и складом представили официальную интеграцию
В 2024 году компании используют большое количество онлайн-сервисов. Но все данные хранятся разрозненно. Руководители вынуждены тратить время и энергию на сбор информации из разных IT-систем.
Топ-менеджеры могут не видеть полную картину бизнеса – почему сотрудники долго обрабатывают заявки, как увеличить конверсию из звонка в продажу, как повысить средний чек.
Это приведёт к падению продаж и снижению выручки.
Технологическое партнерство MANGO OFFICE и Бизнес.Ру поможет решить эту проблему.
Интеграция CRM Бизнес.Ру с Виртуальной АТС и сервисом Речевой аналитики MANGO OFFICE позволит использовать телефонию №1* в привычном интерфейсе клиента.
Пользователи смогут:
- звонить из CRM в один клик
- видеть информацию о клиенте до поднятия трубки
- создавать карточку покупателя из звонка
- фиксировать в ней все вызовы
- контролировать пропущенные и нерезультативные вызовы
- записывать и прослушивать телефонные диалоги с клиентами
- автоматически распознавать, анализировать и сохранять звонки с покупателями в карточке
- анализировать рекламные и маркетинговые кампании с помощью Коллтрекинга
Это единственная «прямая» интеграция CRM Бизнес.Ру с телефонией – помощь компании-интегратора не нужна. Всё можно подключить без разработчиков за несколько кликов.
Решение уникально тем, что пользователям доступна Речевая аналитика, Коллтрекинг и фиксация всех пропущенных вызовов в интерфейсе Бизнес.Ру.
Партнёры планируют разместить интеграции в своих маркетплейсах. А также запустить цикл обучающих проектов в 2024 году – совместные вебинары, деловые конференции и мастер-классы. Их цель – помощь компаниям-клиентам в оптимизации бизнес-процессов.
Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE:
«С 2000 года команда MANGO OFFICE разрабатывает и развивает IT-продукты.
Все эти 24 года наша ключевая задача – помогать компаниям-клиентам правильно выстраивать свои бизнес-процессы.
Коллеги из Бизнес.Ру разделяют эту цель.
Поэтому мы решили объединиться и разработали интеграцию для наших онлайн-сервисов.
Она поможет предпринимателям еще качественнее, эффективнее и результативнее работать с клиентами».
Светлана Яруллина, руководитель проекта Онлайн Бизнес.Ру:
«Полноценная и быстрая связь с клиентами — залог лояльности, а интеграция телефонии с CRM — эффективный способ управлять взаимодействием с клиентами и собирать всю необходимую информацию в одном месте.
Именно поэтому CRM Бизнес.Ру и MANGO OFFICE объединили свои усилия, чтобы предложить клиентам решение, которое увеличивает эффективность коммуникаций.
Теперь они смогут управлять звонками, анализировать их и увеличивать конверсию прямо в интерфейсе Бизнес.Ру. Это партнерство — пример того, как современные технологии помогают бизнесу вывести взаимодействие с клиентами на новый уровень».■ erid:LjN8K3RT7Рекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/