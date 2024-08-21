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Kassir.ru и VK заключили договор о стратегическом партнерстве

В VK станут доступны билеты на все культурно-развлекательные мероприятия, реализуемые через Kassir.ru, в том числе и эксклюзивные события. Об этом CNews сообщил представитель Kassir.ru.

Теперь билетный оператор представлен сразу на трех витринах – Kassir.ru, «Альфа-Афиша» и VK. Таким образом, каждый организатор, работающий с Kassir.ru, получит доступ к совокупной аудитории более 100 млн человек. В рамках партнерства Kassir.ru и VK планируются совместные маркетинговые активности, что позволит увеличить рекламные охваты мероприятий в 2-3 раза.

Kassir.ru – агрегатор культурно-массовых мероприятий с сильным присутствием в регионах и покрытием всех городов от Калининграда до Владивостока. В группе компаний есть собственный промоутер «Артлайф», который только за половину 2024 г. провел более 40 собственных мероприятий с приоритетным доступом у аудитории Kassir.ru. Также компания имеет в своем портфеле таких партнеров как Российский футбольный союз (РФС), Московский драматический Театр имени Пушкина (Москва), Театр на Бронной (Москва), Стадион «Лужники» (Москва) и Дворец спорта «Мегаспорт» (Москва).

Также в июле 2024 г. главный акционер и основатель сервиса Kassir.ru Евгений Финкельштейн приобрел контрольный пакет акций разработчика программного обеспечения «Инфотех», который используется в качестве билетного решения на многих спортивных объектах (ЦСКА, «ВЭБ Арена», ФК Спартак, стадион «Открытие Арена» и другие), а также в большинстве музеев страны (Музеи Московского Кремля, Государственный Эрмитаж, Музей заповедник Петергоф и другие).

«В год своего 25-летия Kassir.ru значительно усиливает свой потенциал и закрывает ряд важных сделок с крупными бизнес-игроками. Мы уверены, что партнерство наших компаний поспособствует значительному росту рынка. По нашим прогнозам, как минимум на 20%. Теперь с помощью Kassir.ru многомиллионная аудитория VK получит доступ к самым зрелищным мероприятиям в Москве и регионах России в удобном формате», – отметила генеральный директор Kassir.ru Елена Глуховская.

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