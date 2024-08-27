МТС инвестирует до 500 млн руб. в TravelTech-проекты

МТС сообщает о запуске МТС Travel Accelerator в центре инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. Участники акселератора смогут привлечь суммарно до 500 млн руб. инвестиций в свои проекты, получить экспертную поддержку и доступ к технологиям МТС для тестирования бизнес-моделей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Набор стартапов в МТС Travel Accelerator осуществляется по трем ключевым направлениям: HotelTech (решения для отельеров), OTATech (сервисы для цифровых витрин) и TravelTech (решения для путешественников).

Финалисты смогут пилотировать свои решения на инфраструктуре сервиса путешествий МТС Travel и, в случае успеха, заключить с ним долгосрочное сотрудничество. Кроме того финалисты получат доступ к инфраструктуре облачных сервисов, технологиям искусственного интеллекта МТС и инвестиции от венчурного фонда MTS StartUp Hub.

«Туристический рынок России сегодня в лидерах по темпам роста, но в то же время остро нуждается в цифровизации. Чтобы предлагать конкурентные сервисы и справляться с высоким спросом нужны технологические решения, которые учитывают специфическую экспертизу рынка гостеприимства. Такую экспертизу мы надеемся найти в среде travel-стартапов. Наиболее интересны для нас решения персонализации, использование Big Data и AI для улучшения клиентского опыта и опыта объектов размещения, все, что связано с цифровизацией работы отелей и их услуг», — сказал генеральный директор сервиса путешествий МТС Travel Вадим Мельников.

«Рынок туристических технологий быстро развивается, и эта динамика подтверждается глобальными трендами: согласно отчету Allied Market Research, в 2022 г. туристический рынок оценивался в $9,4 млрд, а к 2032 г., по оценкам, он достигнет $21 млрд, при этом среднегодовой темп роста составит 8,6%. В России эта тенденция еще более выражена: в течение трех лет проникновение онлайн-сервисов в travel-сегмент может вырасти до 60%. МТС Travel Accelerator — это отличный шанс для стартапов заявить о себе. Мы ищем проекты, которые помогут изменить российский рынок туризма и обеспечить нам seamless experience — бесшовный клиентский опыт — от бронирования билетов до выбора экскурсии и проживания в отеле», — сказал Дмитрий Курин, директор департамента стратегического развития и инвестиций МТС, CEO MTS StartUp Hub.