ИТ-компания «Ред Софт» открыла лабораторию по изучению отечественных разработок в Университете «Сириус»

29 августа состоялось торжественное открытие ИТ-лаборатории в Колледже Научно-технологического университета «Сириус». На открытии присутствовали Лилия Геннадьевна Кирьянова, директор университета, и Рустам Мухтарович Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт». Гости оценили результаты проделанной работы и готовность лаборатории к новому учебному году. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Дорожная карта проекта была согласована в ноябре 2023 г. В рамках соглашения планировалось не только подготовить помещение лаборатории, но и поставить университету современное оборудование с отечественным ПО. Совместно с компанией «Ред Софт» Научно-технологический университет «Сириус» актуализировал образовательную программу, чтобы готовить специалистов под запрос будущего работодателя. Основная задача проекта — создать комфортные условия для молодых специалистов, желающих изучать отечественные ИТ-разработки. Партнерам удалось достичь поставленных целей, и уже первого сентября 2024 г. лаборатория готова принимать студентов.

Студентам Научно-технологического университета «Сириус» доступны разработки компании «Ред Софт». Перечень установленного программного обеспечения включает в себя: «Ред ОС», отечественную операционную систему для серверов и рабочих станций на базе Linux; «Ред АДМ», систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой, с помощью которой можно наглядно осваивать компетенции администратора и изучать принципы работы доменной инфраструктуры; «Ред Виртуализацию», решение для организации работы с виртуальными машинами, с помощью которого можно изучить принципы построения виртуализации; СУБД «Ред База Данных», систему управления базами данных, которая поможет студентам разобраться с принципами обработки больших массивов информации.

С первых дней обучения студенты Колледжа включены в практические задачи, поэтому программное обеспечение будет использоваться не только в рамках учебной программы, но и для подготовки персональных проектов учащихся.

Курс «Основы администрирования "Ред ОС"» включен в учебный план по дисциплинам «Администрирование ИT», «Основы работы с сетевыми операционными системами» и «ОС и гипервизоры» и др. Курс посетят студенты, обучающиеся по специальностям «Компьютерные системы и комплексы» и «Сетевое и системное администрирование» Колледжа Научно-технологического университета «Сириус». Учебный план включает в себя как теоретическую часть, так и практические работы для закрепления материала.

По итогам курса студенты научатся: управлять корпоративной сетью, работать со службами каталогов и автоматизировать процессы управления ИТ-инфраструктурой; управлять пакетами РЕД ОС, файлами, каталогами, доступом пользователей к данным в организации. Курс также включает в себя работу с резервированием и сетевыми каталогами; работать с виртуальными машинами в QEMU/KVM и через РЕД Виртуализацию, мигрировать данные, создавать виртуальные сервера и виртуальные сети; обеспечивать меры информационной безопасности; мигрировать ИТ-инфраструктуры на отечественное программное обеспечение.

По итогам курса студенты получают сертификат от компании «Ред Софт». Данный сертификат подтверждает, что специалист сможет эффективно администрировать инфраструктуру на базе экосистемы «Ред Софт» и решать комплексные задачи на программном обеспечении вендора.

«Ранее в марте 2024 г. студенты университета «Сириус» посещали наш мастер-класс по работе с дискреционной моделью безопасности. На занятии присутствовали ребята с первых и вторых курсов, обучающиеся по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Компьютерная безопасность». Пришло много заинтересованных ребят! Теперь у них появился доступ к необходимому ПО в любое удобное время с возможностью проконсультироваться с квалифицированным преподавателем внутри университета», — прокомментировала Екатерина Тихомирова, руководитель отдела образования «Ред Софт».

В лаборатории установлено 25 компьютеров от RDW Computers, одного из ведущих производителей компьютерной техники в России. Вся продукция RDW проходит строгие тесты на соответствие российским стандартам и сертифицирована в реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга. Для комфортной работы в каждое устройство установлены диски SSD и NVME SSD, процессоры с 4 ядрами и 8 Гб оперативной памяти. Это оптимальная комплектация для учебы и подготовки студенческих проектов.

Лаборатория оформлена в стиле хайтек. Белые стены отражают свет от окон и ламп, поддерживая комфортный уровень освещения в лаборатории. Стена, расположенная за местами слушателей, включает в себя 3D-композицию с декоративной подсветкой.

«Основной целью было создать пространство, которое не будет отвлекать от образовательного процесса, но будет подчеркивать инновационность мира ИТ, вдохновлять студентов», — сказала Надежда Чезганова, дизайнер «Ред Софт».

Компания «Ред Софт» и Научно-технологический университет «Сириус» продолжат развивать сотрудничество. В планах партнеров дальнейшее обучение преподавательского состава, проведение мастер-классов, организация образовательных мероприятий, практик и стажировок для студентов.

«На наш взгляд, реализация подобных совместных проектов с образовательными учреждениями — важная миссия каждого разработчика отечественных ИТ-решений. Данные проекты проводятся на безвозмездной основе — гораздо ценнее тот результат, который получит наша страна через несколько лет, когда опытные и талантливые ИТ-специалисты, уже обученные и готовые работать с отечественными решениями, выйдут на рынок труда развивать науку, экономику, поддерживать ИТ-инфраструктуры в работоспособном состоянии, создавать свои собственные продукты. Мы рады, что этот проект, реализованный совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус», прошел все необходимые этапы и уже с первого сентября начнет приносить пользу молодым специалистам», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Образовательные программы Научно-технологического университета “Сириус“ максимально ориентированы на практику и те задачи, которые сегодня актуальны для отрасли. Студенты нашего колледжа уже во время обучения готовы к работе, и на третьем курсе многие из них работают в российских компаниях. Мы делаем акцент на отечественных ИТ-решениях и тех вендорах, чьи продукты активно используют ведущие технологические компании – партнеры “Сириуса”. В новой лаборатории студенты смогут познакомиться с передовыми разработками, чтобы стать по-настоящему востребованными специалистами», – сказала директор Научно-технологического университета «Сириус» Лилия Кирьянова.