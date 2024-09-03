ПАО «Софтлайн» сообщает о регистрации проспекта ценных бумаг и начале реализации преимущественного права приобретения акций компании

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о регистрации Центральным Банком России проспекта обыкновенных акций ПАО «Софтлайн». Регистрация проспекта осуществлена в рамках объявленного ранее решения Совета директоров компании о размещении дополнительного выпуска акций ПАО «Софтлайн» с целью финансирования M&A-сделок. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Компания также информирует акционеров о начале возможности реализации преимущественного права приобретения акций ПАО «Софтлайн» по цене, которая будет определена Советом директоров компании исходя из рыночной стоимости акций ПАО «Софтлайн» после завершения сбора заявок от акционеров. Акционеры, изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом во время сбора заявок, принимают окончательное решение о реализации своего преимущественного права, оплате и покупке акций ПАО «Софтлайн» в течение пяти рабочих дней после объявления Советом директоров компании цены размещения.

Срок, в течение которого лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, вправе подать заявление о реализации преимущественного права, составляет восемь рабочих дней с даты начала преимущественного права: с 2 сентября 2024 г. до 12 сентября 2024 г. Преимущественное право приобретения дополнительных акций имеют лица, являющиеся владельцами обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» на 7 июля 2024 г.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Сегодня мы с радостью сообщили о важных событиях, которые приближают нас к реализации стратегии роста Компании, утвержденной ранее. Хочу еще раз отметить, что привлечение акционерного капитала — это очень взвешенный и, на мой взгляд, единственно верный путь, обеспечивающий нам финансирование роста темпами быстрее рыночных. Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста и уже приобрели пять компаний за 2024 гд, которые обеспечат нам минимум 30% объявленного прироста EBITDA по про-форма. Кроме того, преимущественное право для наших текущих инвесторов, о котором мы также сегодня объявили, позволит акционерам компании сохранить свою долю в капитале ПАО «Софтлайн». Нам крайне важно, чтобы права наших инвесторов учитывались и соблюдались, это наш важнейший приоритет».