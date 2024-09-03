ПАО «Софтлайн» сообщает, что регистрация проспекта ценных бумаг, завершившаяся 2 сентября 2024 г., осуществлена в рамках объявленного 27 июня 2024 г. решения Совета директоров

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что регистрация Центральным Банком России проспекта обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» осуществлена в рамках объявленного 27 июня 2024 г. решения Совета директоров компании о размещении дополнительного выпуска акций ПАО «Софтлайн» с целью финансирования M&A-сделок. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Компания ожидает, что, в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 г. (данные с учетом M&A приводятся по про-форма):

– Оборот группы может достигнуть 135 млрд руб. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд руб.;

– Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд руб. по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд руб;

– EBITDA может вырасти до 10 млрд руб. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд руб.

Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн»: «При помощи покупок ПАО «Софтлайн», являясь консолидатором на рынке ИТ и смежных высокотехнологичных рынках, планомерно и последовательно выстраивает несколько стратегических кластеров, включая заказную разработку, производство программного обеспечения, производство аппаратного обеспечения, информационную безопасность, консалтинг и внедрение бизнес-решений, а также другие высокотехнологичные кластеры с особым фокусом на ритейл и промышленность. Стратегическая цель вышеобозначенных кластеров – занятие лидирующих позиций в своем сегменте, а задача, которую мы ставим перед их руководителями – листинг на Московской бирже, что обеспечит создание акционерной стоимости отдельных подразделений и рост капитализации группы в целом. А это, безусловно, в интересах всех наших акционеров».

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «Мы серьезно относимся к обещаниям, данным нашим инвесторам и подтверждаем наш оптимистичный прогноз на 2024 г. Мы уже объявили о приобретении шести компаний с начала 2024 г., которые обеспечат нам минимум 50% объявленного прироста EBITDA по про-форма».