«Т1» и МАИ будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта

В рамках партнерского сотрудничества холдинг «Т1» и Московский авиационный институт (МАИ) запускают годичную программу специализированного высшего образования (магистратуры) по направлению «Большие данные и машинное обучение». Поступить на курс могут выпускники бакалавриата и специалитета по профильным направлениям, а также лица, прошедшие профессиональную переподготовку по «Цифровой кафедре». Прием заявлений открыт до 5 сентября.

В течение года студенты будут осваивать широкий набор специализированных дисциплин – от программирования на Python и фундаментальных дисциплин для Data Science до больших языковых моделей и архитектуры информационных систем. Параллельно с этим учащиеся будут изучать продуктовый дизайн и прототипирование ИИ-продуктов, frontend-разработку для систем искусственного интеллекта, предиктивную аналитику, бизнес-аналитику и другие тематические предметы.

«Сотрудничество с одним из ведущих технических вузов страны дает нам возможность сформировать будущий кадровый ресурс для ИТ-индустрии. Отечественные компании остро нуждаются в высококвалифицированных специалистах, обладающих как фундаментальными теоретическими знаниями, так и практическими навыками работы со сложными ПО. Уверен, что наша совместная образовательная программа сможет своевременно предоставить таких экспертов рынку», – сказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора холдинга «Т1» по персоналу.

«Большие данные и машинное обучение — одно из самых востребованных направлений на рынке труда в ИТ-индустрии. Мы слышим запросы рынка и запускаем актуальную образовательную программу. Она позволяет сформировать основные знания, умения и навыки в области работы с инструментами искусственного интеллекта», – отметил Сергей Крылов, директор института 8, Московский авиационный институт.

Программа обучения направлена на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта. Чтобы сделать образовательные материалы максимально практиоориентированными и актуальными, «Т1 Цифровая академия» привлекает экспертов из разных направлений холдинга, в том числе, от «Т1 Искусственный Интеллект». Занятия с учащимися будут вести преподаватели и эксперты холдинга с практическим опытом разработки ПО и работы с большими данными (Big Data) и инструментами машинного обучения (ML).