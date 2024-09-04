LDM и NDBC стали партнерами в сфере HR-автоматизации

LDM (входит в ИT-холдинг Lansoft) и интегратор NDBC объявили о партнерстве, которое направлено на расширение возможностей цифровизации HR-процессов заказчиков и обеспечение комплексной HR-трансформации. Об этом CNews сообщили представители LDM.

Сотрудничество с LDM позволит дополнить портфель HR-технологий NDBC системой кадрового электронного документооборота LDM.КЭДО. Продукт помогает безопасно обмениваться кадровыми документами в соответствии с требованиями трудового законодательства, что является достаточно новой, но уже обязательной частью современной автоматизации HR-процессов.

В отличие от других решений КЭДО, возможности low-code LDM.КЭДО позволят интегратору адаптировать ее самостоятельно при внедрении с учетом потребностей заказчика. С помощью открытого API решения LDM.КЭДО компания NDBC сможет интегрировать решение с другими информационными системами на проектах, а также предлагать весь комплекс продуктов ИT-холдинга Lansoft.

Например, LDM.КЭДО и WFM-система от Goodt для управления персоналом, его нагрузкой и графиком работы эффективны вместе для решения задач HR-автоматизации. Интеграция систем поможет обеспечить своевременное и корректное планирование смен сотрудников с учетом согласованных и подписанных ЭП кадровых документов.

Любовь Черкасова, руководитель отдела продуктового развития LDM: «Запросы и потребности клиентов — основной фокус разработки продукта LDM.КЭДО, поэтому для нас важно развитие партнерских отношений с таким опытным интегратором, как NDBC. Опыт партнера с практикой в цифровизации HR-процессов позволит не только эффективно решать задачи комплексной HR-автоматизации наших клиентов, но и развивать продукт с учетом широкой практики клиентов NDBC».

Алексей Коровин, технический директор NDBC: «В центре наших услуг —запросы заказчиков и решение их бизнес-требований. Управление электронным документооборотом востребовано среди компаний любых размеров и отраслей. Решения LDM закрывают большой перечень задач, включающий управление корпоративным контентом, электронный документооборот, хранение данных. Кроме этого, платформа LDM обеспечивает высокий уровень безопасности и соответствует нормативным требованиям, что является критически важным для заказчиков, работающих с конфиденциальной и чувствительной информацией».