МГПУ и «Микрон» готовят инженеров для отечественной радиоэлектроники

Зеленоградские школьники начнут учиться аппаратному программированию на отечественном микроконтроллере MIK32 «Амур»: при поддержке «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», Московский городской педагогический университет открывает спецлабораторию для подготовки будущих специалистов в радиоэлектронной промышленности и образовательном сегменте. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

«Учебный процесс будет впервые построен на отечественной компонентной базе. Для пилотного проекта, который стартует в Зеленограде 5 сентября, «Микрон» уже предоставил отладочные платы на базе микроконтроллера «Амур». В новой программе на бюджетной основе примут участие около 300 школьников», - сказал и.о. директора Зеленоградского отделения МГПУ Георгий Варганов.

Новая образовательная программа «Аппаратное программирование на отечественном микроконтроллере MIK32 Амур» разработана МГПУ для учащихся 7-11 классов в рамках углубленного изучения предмета технологии, информатики и радиотехники на отечественной технической базе. Основной площадкой для внедрения образовательной программы стала школа №609. В учебном процессе будут использоваться конструкторские наборы с использованием микроконтроллера MIK32 «Амур» «Микрона», из деталей которых школьники смогут собирать различные электронные инженерно-технические отечественные разработки, программировать их и самостоятельно создавать новые изделия. У московских школьников появится уникальная возможность представить свои проектные работы на открытой городской научно-практической конференции обучающихся общеобразовательных организаций города Москвы «Старт в электронику», организованной МГПУ.

«Сделан первый шаг к перепрошивке образовательного процесса под задачи технологического суверенитета. В настоящее время как в школах, так и в вузах обучение почти полностью строится на импортной технической и компонентной базе. Совместно с МГПУ мы намерены интегрировать в учебный процесс отечественное решение, что позволит подготовить качественные кадры для российской полупроводниковой отрасли», - сказал Александр Колесов, директор по продуктам АО «Микрон».

В дальнейшем разработанная методика может быть использована в проекте «Московской электронной школы».

Соглашение о совместной подготовке специалистов для микроэлектроники между «Микроном» и МГПУ предусматривает подготовку на образовательных площадках Зеленоградского округа МГПУ в Зеленограде инженерных кадров, обладающих знаниями и опытом проектирования и разработки приборов и электронных блоков различного назначения на базе микроконтроллера MIK32 «Амур» и других микроэлектронных компонентов «Микрона».