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«Почта России» и «Базальт СПО» стали партнёрами в области ИТ

«Почта России» совместно с «Базальт СПО», российским разработчиком операционных систем «Альт», договорились развивать взаимодействие в вопросах разработки отечественного программного обеспечения.

Соответствующий документ подписали заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов и генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

Партнёры намерены заниматься разработкой российского программного обеспечения. Стороны проработают возможность реализации совместных проектов и инициатив, направленных на достижение цифровой технологической независимости в области ИT-решений.

«Обеспечение технологического суверенитета в эпоху масштабной цифровизации — одна из ведущих задач государственной компании. Поэтому сегодня как никогда важна технологическая независимость от зарубежного ПО, особенно в таких стратегических областях, как связь и логистика. Безопасность и автономность софта — один из главных приоритетов в данный момент. Благодаря нашим партнёрам, имеющим многолетний опыт разработки программных продуктов на собственной независимой инфраструктуре, мы сможем сделать ИТ-процессы в компании ещё надёжнее», — отметил заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Чудинов.

«"Базальт СПО" обладает широким спектром продуктов для комплексной миграции крупных ИТ-инфраструктур. Семейство "Альт" включает не только ОС для серверов и персональных компьютеров, но и программный комплекс "Альт Домен", управляющий сетью с операционными системами разных производителей. В разработке также ОС ALT Mobile, которая позволит дополнить безопасный контур ИТ-инфраструктуры организации защищенными мобильными устройствами», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО», отметив, что для всех продуктов доступна техническая поддержка, которую предоставляют партнеры компании и специалисты самого вендора.

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