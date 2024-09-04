CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Пройти собеседование с искусственным интеллектом готов только 1 из 8 россиян

Лишь 13% россиян однозначно согласились бы на интервью при трудоустройстве с нейросетью вместо рекрутера. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Анкетирование и тестирование соискателей HR-ботами — обыденность современного рынка труда, мы решили заглянуть чуть вперед: согласятся ли россияне на полноценные собеседования, где вместо рекрутера их будет оценивать искусственный интеллект.

Только 8% россиян считают, что искусственному интеллекту можно полностью доверить проведение собеседований при приеме на работу, еще 44% не против какого-то участия цифрового разума при условии, что контролировать и оценивать процесс будут люди. 42% опрошенных считают, что нейросетям на данном этапе развития нельзя доверять процесс собеседования.

Согласиться на собеседование с искусственным интеллектом однозначно готовы 13% россиян, 38% скорее согласны: «Промежуточное интервью можно и с роботом пройти». Основной мотив — интерес ко всему новому: «Из любопытства согласилась бы». 32% скорее проигнорируют собеседование с искусственным интеллектом. Еще 17% категорически откажутся от подобного предложения.

К искусственному интеллекту в рекрутинге, в частности, к интервью с цифровыми алгоритмами, мужчины расположены больше, чем женщины. Россияне до 34 лет — чаще старшего поколения. Те, кто зарабатывает от 100 тыс. руб., лояльнее к новым технологиям, чем те, кто зарабатывает меньше.

Место проведения опроса: Россия, все округа; населенных пунктов: 397; время проведения: первое—третье сентября 2024 г.; исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет; размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

«Софтлайн» купил создателя мирового рынка волоконных лазеров

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Импортозамещение ИТ-продуктов в российском бизнесе идет черепашьими темпами. 75% решений иностранные, вместо отечественных покупают китайские

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS