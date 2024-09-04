Пройти собеседование с искусственным интеллектом готов только 1 из 8 россиян

Лишь 13% россиян однозначно согласились бы на интервью при трудоустройстве с нейросетью вместо рекрутера. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Анкетирование и тестирование соискателей HR-ботами — обыденность современного рынка труда, мы решили заглянуть чуть вперед: согласятся ли россияне на полноценные собеседования, где вместо рекрутера их будет оценивать искусственный интеллект.

Только 8% россиян считают, что искусственному интеллекту можно полностью доверить проведение собеседований при приеме на работу, еще 44% не против какого-то участия цифрового разума при условии, что контролировать и оценивать процесс будут люди. 42% опрошенных считают, что нейросетям на данном этапе развития нельзя доверять процесс собеседования.

Согласиться на собеседование с искусственным интеллектом однозначно готовы 13% россиян, 38% скорее согласны: «Промежуточное интервью можно и с роботом пройти». Основной мотив — интерес ко всему новому: «Из любопытства согласилась бы». 32% скорее проигнорируют собеседование с искусственным интеллектом. Еще 17% категорически откажутся от подобного предложения.

К искусственному интеллекту в рекрутинге, в частности, к интервью с цифровыми алгоритмами, мужчины расположены больше, чем женщины. Россияне до 34 лет — чаще старшего поколения. Те, кто зарабатывает от 100 тыс. руб., лояльнее к новым технологиям, чем те, кто зарабатывает меньше.

Место проведения опроса: Россия, все округа; населенных пунктов: 397; время проведения: первое—третье сентября 2024 г.; исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет; размер выборки: 1,6 тыс. респондентов