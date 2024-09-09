CarMoney полностью погасила четвертый облигационный выпуск на 400 млн рублей

Финтех-сервис CarMoney сообщил о том, что выполнил свои обязательства перед инвесторами по четвертому выпуску корпоративных облигаций, которые были размещены в сентябре 2021 г. Всего компания погасила четыре выпуска облигаций на общую сумму 1,3 млрд руб.

Облигации с амортизацией «КарМани 01» (ISIN: RU000A103R98) объемом 400 млн руб. и сроком обращения 3 года размещались на Московской бирже среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячного купона была установлена на уровне 12,75%. Размещение выпуска проводилось в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 10 млрд руб.

Всего CarMoney разместила шесть выпусков облигаций на общую сумму более 2 млрд руб. Дебютный выпуск, погашенный в ноябре 2022 г., был размещен на Московской бирже в 2017 г. на этапе формирования самого сегмента ВДО в России и вызвал высокий интерес кредиторов.