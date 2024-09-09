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ПАО «Софтлайн» объявляет о вхождении нового институционального инвестора в структуру акционерного капитала компании

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о сделке по продаже 30 020 400 своих акций (что составляет 9,27% от уставного капитала) институциональному инвестору (ранее данные акции принадлежали дочерней компании группы, ООО «Софтлайн Проекты»). Сделка заключена по среднерыночной цене акции за период в течение месяца, предшествовавшего подписанию сделки. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Инвестор – интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний, поставщик комплексных решений для стратегических мегапроектов России, включенный в перечень системообразующих организаций отечественной экономики.

Данная сделка направлена на укрепление позиций ПАО «Софтлайн» в направлении формирования индустриального кластера программных продуктов и решений для промышленных предприятий. Средства, полученные компанией в рамках сделки с инвестором, будут направлены на финансирование перспективных проектов компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости группы, в том числе — финансирование новых приобретений.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Вхождение очередного институционального инвестора в структуру акционерного капитала нашей компании — это еще один показатель высокой оценки перспектив бизнеса ПАО «Софтлайн» рынком. Мы, безусловно, рады растущему интересу его профессиональных участников к инвестированию в развитие группы, и уверены, что привлеченный капитал позволит компании достичь своих стратегических целей еще быстрее, в частности, за счет нашей активной M&A-стратегии. Также хочется добавить, что большая диверсифицированность структуры акционерного капитала ПАО «Софтлайн» позволит повысить эффективность и качество корпоративного управления в рамках группы компаний».

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