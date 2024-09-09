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В Барнауле открылся новый офис Bell Integrator

Компания Bell Integrator, входящая в ГК Softline, открыла новое представительство в Алтайском крае, Барнауле. Это уже девятый офис компании на территории России и Белоруссии.

Развитие Bell Integrator, лидирующие позиции на ИТ-рынке и стремление создать штат исключительных высококвалифицированных экспертов требуют инфраструктурного роста. Предварительно организацией был проведен длительный и всесторонний анализ выбранного рынка, динамики его развития, перспективности, роста и стабильности экономики региона. Представительство в Барнауле станет местом притяжения сотрудников из Сибири, позволит привлекать новых региональных клиентов и расширять бизнес.

«Влияние Bell Integrator на ИТ-рынке увеличивается из года в год, и нам важно присутствовать в различных регионах, чтобы оставаться на передовой ИТ-событий и сохранять лидирующие позиции в области заказной разработки. Барнаул – молодежный и университетский сибирский город, численностью более 600 тыс. человек. В нем располагаются масштабные краевые вузы, готовящие молодые кадры для работы в области информационных технологий. Поэтому для нас открытие офиса здесь – это возможность расширить штат, привлекая таланты из различных уголков страны, создать новые рабочие места и укрепить позиции бизнеса посредством привлечения уникальных специалистов», – сказал Юрий Латин, генеральный директор Bell Integrator.

Новое офисное пространство позволит компании также проводить региональные совещания и мероприятия на местах, что облегчит коммуникацию с региональными участниками бизнес-процессов. Офис оснащен современными удобными переговорными комнатами, опен-спейсами и зонами для отдыха сотрудников.

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