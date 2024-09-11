Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО

Компания «Девелоника», разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг (входит в ГК Softline), объявляет о приобретении контролирующей доли в ООО «Тест АйТи» — российском разработчике системы управления тестированием и качеством разработки программного обеспечения Test IT. В результате включения Test IT в портфель собственных решений ГК Softline усилит свою экспертизу на всех этапах разработки ПО. Сделка создаст потенциал для роста маржинальности бизнеса по заказной разработке ГК Softline и позволит компаниям создать сервис на рынке услуг тестирования ПО, интегрируемый во все стадии жизненного цикла разработки и повышающий эффективность процессов за счет сокращения трудозатрат. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Решение Test IT объединяет управление ручным и автоматизированным тестированием программных продуктов и отображает всю связанную отчетность в едином интерфейсе. Система позволяет повысить эффективность работы тестовых моделей на 30-40%, а также снизить временные и финансовые издержки на цикл разработки и тестирования на 10-15%, обеспечивая контроль качества ведения данных процессов. Продукт включен в Реестр отечественного ПО Минцифры России.

Сейчас команда «Тест АйТи» составляет более 75 человек. Выручка компании в 2023 г. составила более 250 млн руб, в 2024 г. запланирован рост выручки более чем на 60%. Согласно результатам исследования Russia Quality Report, по итогам 2024 г. Test IT займет порядка 20% рынка систем управления тестированием в России. В синергии с «Девелоникой» доходы компании в 2025 г. могут вырасти более чем на 30%.

«Мы рады сообщить о продолжении активной M&A-стратегии ГК Softline и приветствуем «Тест АйТи» в составе «Девелоники». Сделка лидеров рынка позволит усилить компетенции в тестировании ПО и расширить портфель предоставляемых услуг, повысив эффективность и качество процесса разработки программных продуктов. Синергия «Тест АйТи» и «Девелоники» позволит создать уникальную импортонезависимую платформу для управления процессами безопасной и качественной разработки в рамках методологии DevSecTestOps. Разработка нашей совместной экосистемы будет основана на технологических партнерствах с другими российскими вендорами, а также возможностях собственных продуктов. Это обеспечит доступ заказчиков к платформенному решению для управления всеми процессами разработки», — отметил Юрий Овчаренко, президент компании «Девелоника» (ГК Softline)

«Главная задача «Тест АйТи» заключается в обеспечении команд R&D инновационными инструментами для создания продуктов безупречного качества. Со вступлением в «Девелонику» для компании начинается важный этап масштабирования продуктов и создания новых сервисов. В настоящий момент «Тест АйТи» уже имеет контракты со многими крупными компаниями из ключевых отраслей — наша система востребована клиентами из банковской и промышленной сфер, ритейла, а также организациями, занимающимися крупной продуктовой разработкой. Это обеспечивает «Тест АйТи» стабильную выручку и новые возможности для развития. Уверен, что объединение с ГК Softline приведет к кратному росту бизнеса. Включение Test IT в портфель группы компаний позволит охватить новую аудиторию, заинтересованную в облачных и серверных решениях для управления тестированием и качеством разработки. Совместно с командой «Девелоники» команда «Тест АйТи» сможет предлагать не только цифровые инструменты, но и комплексные услуги по тестированию как постоянным, так и новым клиентам. А с помощью технологических и кадровых ресурсов Softline планируется расширение продуктовой линейки и рост темпов развития новой функциональности, повышение качества сервиса и масштабирование продаж в крупных ценовых сегментах», — сказал Евгений Хафизов, основатель Test IT.