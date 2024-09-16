Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил цену размещения акций компании на уровне рыночной

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что в рамках дополнительного выпуска, инициированного в июне 2024 г., Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил цену размещения акций компании на уровне 142,3 руб. за одну акцию. Цена размещения была определена как цена закрытия торгов основной сессии акциями ПАО «Софтлайн» на «Московской бирже» на 12 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн»,

Акционеры, изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом во время сбора заявок, который проходил с 2 сентября 2024 г. до 12 сентября 2024 г., теперь могут принять окончательное решение о реализации своего преимущественного права и оплатить акции ПАО «Софтлайн» до 23 сентября 2024 г. включительно.

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг компании было принято в целях финансирования M&A-стратегии группы, обеспечивающей ее неорганический рост. В частности, тогда же компания сообщила, что, в случае успешного завершения таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 г. (данные с учетом M&A приводятся по про-форма): оборот группы может достигнуть 135 млрд руб. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей; валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд руб. по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей; EBITDA может вырасти до 10 млрд руб. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд руб.

После сообщения о принятом в июне 2024 г. Советом директоров решении о дополнительном выпуске акций компания уже завершила три M&A-сделки, которые совокупно, как ожидается, обеспечат до 50% прогнозного прироста EBITDA по про-форма.

В ходе заседания 13 сентября 2024 г. Совет директоров компании также принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Софтлайн» (ВОСА). В рамках внеочередного общего собрания акционеров будет приниматься решение об утверждении Владимира Лаврова генеральным директором компании с целью повышение качества корпоративного управления ПАО «Софтлайн».

Кроме того, ВОСА будет рассматривать вопрос о замене одного из членов Совета директоров группы — решение является техническим, связано со сложением полномочий одного из текущих членов Совета директоров. До переизбрания Совет директоров от имени и в интересах всех акционеров продолжит исполнять свои функции, в том числе — определять стратегию развития Компании, направленную на повышение ее рыночной капитализации.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Мы стремительно движемся по своему стратегическому плану развития и, успешно завершив в этом году семь M&A-сделок, две из которых наиболее крупные, были завершены уже после объявление дополнительной эмиссии. Мы рады, что планомерно движемся к поставленными целям и доказываем рынку эффективность нашей стратегии. Я также крайне доволен, что наши текущие акционеры, которые планируют реализовать свое преимущественное право для выкупа акций ПАО «Софтлайн», проявили большой интерес к сохранению своей доли в компании».