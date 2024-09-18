CRM-система Talantix от hh.ru представляет интерактивный модуль HR-аналитики

Разработчики HRtech-решения и эксперт по HR-аналитике объединили усилия, чтобы помочь HR-профессионалам построить эффективный процесс подбора персонала

CRM-система Talantix — сервис HR-автоматизации от hh.ru — который помогает компаниям-работодателям технологично вести подбор персонала — представляет принципиально новое интерактивное решение для автоматизации и визуализации HR-аналитики.

Цель нового инструмента — демократизировать работу с аналитикой и предоставить компаниям-работодателям, которые ведут подбор персонала в рекрутинговой CRM-системе от hh.ru, доступ к готовым данным — для прогнозов сроков найма и бюджета на подбор, а также для своевременной корректировки тактики найма. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Соавтором и методологом разрабатываемого решения CRM-системы Talantix выступила Галина Дейнекина, преподаватель онлайн-школы по HR-аналитике и сооснователь HRM-платформы «Сигма», преподаватель МГИМО и НИУ ВШЭ.

В основе технологичного решения от Talantix представлен конструктор, с помощью которого можно выбирать нужные параметры данных, а технологии CRM-системы визуализируют многоуровневую аналитику по заданным пользователем критериям.

Корневая часть нового модуля HR-аналитики — классическая воронка подбора.

С помощью конструктора можно указать нужные параметры, например, департамент или регион, в котором ведется поиск сотрудников, ответственного рекрутера, а технологии CRM-системы мгновенно соберут данные и визуализируют на экране пользователя многоуровневую аналитику по одной или целой группе вакансий.

Преимущества такой воронки подбора оценят HR-команды в ситуациях, когда, например, необходимо предоставить данные и общие тренды по процессу найма персонала в компании для CEO, показать статус работы над вакансиями руководителю подразделения, проанализировать эффективность отдельного рекрутера или же команды в целом.

Аналитическое пространство Talantix оснащено и виджетами, в которых отображаются автоматически рассчитанные ключевые параметры — длительность подбора, конверсии на каждом из этапов воронки, количество кандидатов и их статусы, причины отказов.

Визуализация HR-аналитики Talantix выстраивается в формате интерактивных графиков, ссылкой на них можно поделиться. Предусмотрен и формат таблиц — для скачивания или передачи данных в другие корпоративные системы.

«Все отчеты и виджеты в новом модуле HR-аналитики имеют очень дружелюбный вид. Мы сделали приятные цвета и добавили интерактивности — для удобства использования и получения детализации по рассчитанным данным. Модели обработки и визуализации данных в Talantix построены по принципу наибольшей значимости: показатели и параметры ранжируются и выводятся с наибольшим влиянием на процесс подбора. HR-аналитика Talantix позволит нашим пользователям комплексно оценивать эффективность процесса найма персонала и предоставит аргументы для принятий решений по изменениям», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

«По моему опыту, многие компании не используют всех возможностей воронки подбора. Аналитика воронки подбора нужна не столько для того, чтобы измерить конверсию —то есть потери кандидатов на каждом этапе воронки, —сколько для анализа эффективности процесса подбора персонала, улучшения отдельных его этапов и дальнейшего прогнозирования скорости закрытия по разным сегментам вакансий. Проводить подобный анализ вручную довольно трудоемко для HR-специалистов. Я рада, что команда Talantix переложила мою методологию на автоматизированный инструмент, который позволит оценить скорость, качество закрытия вакансий, выявить узкие места процесса найма», — отметила эксперт по HR-аналитике Галина Дейнекина.

Воспользоваться возможностями интерактивного модуля HR-аналитики Talantix смогут не только рекрутеры, но и нанимающие руководители, которые выступают заказчиками подбора. Для них в CRM-системе предусмотрены инструменты для просмотра и получения данных воронки подбора по открытым вакансиям в своих направлениях.

Новая версия HR-аналитики от Talantix берет на себя долгий рутинный и зачастую сложный процесс сбора, обработки и сегментации данных по подбору персонала. Пользуясь данными Talantix, HR-менеджеры могут сосредоточиться на стратегических HR-задачах и повышении операционной эффективности бизнеса.

Разработчики CRM-системы планируют дополнять конструктор интерактивной HR-аналитики новыми компонентами.

Существующий раздел аналитики в Talantix остается доступным для работодателей.

Запуск решения для автоматизации и визуализации HR-аналитики в Talantix — часть стратегии экосистемы hh.ru в поддержке работодателей и предоставлении инструментов для эффективного подбора персонала в условиях дефицита рынка труда. Мгновенные расчеты комплексной HR-аналитики Talantix позволят адаптировать тактику подбора персонала под социально-демографические, экономические и другие внешние условия.