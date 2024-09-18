Группа Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

«Группа Аренадата» (далее — Группа Arenadata или Группа), ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее — IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее — Акции) с листингом на Московской бирже.

Как заявил Максим Пустовой, генеральный директор Группы Arenadata, «с момента создания первого продукта в 2017 году компания сразу заявила о себе в мировом сообществе разработчиков и быстро нарастила экспертизу в самых перспективных технологиях по работе с данными. Мы росли не только органически, но и за счет присоединения новых технических команд и создания совместных предприятий, благодаря чему сформировали самый широкий продуктовый портфель на российском рынке систем управления и обработки данных.

Бизнес Группы Arenadata растет темпами более 50% в год. Нашему росту благоволит текущая рыночная ситуация — экспоненциальный рост создаваемой информации и уход зарубежных вендоров с российского рынка. Мы планируем не только сохранять лидерство в своих сегментах рынка, но и выходить в новые ниши, расширять продуктовый портфель, укреплять партнерства, расширять клиентскую базу и углублять сотрудничество с текущими заказчиками.

Группа Arenadata уже зарекомендовала себя на ИТ-рынке, и мы готовы к новому этапу — выходу на Московскую биржу и получению статуса публичной компании. Наша команда уверена, что IPO Группы станет мотивирующим фактором для сотрудников, позволит в будущем привлекать перспективные стартапы и повысит узнаваемость бренда среди клиентов, партнеров и соискателей. Сегодня мы предлагаем инвесторам стать частью не просто растущей, но и прибыльной истории с колоссальным потенциалом развития».

Основными целями Предложения являются:

Запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников;

Повышение узнаваемости бренда Группы, информированности о ее сфере деятельности и продуктовом портфеле;

Подготовка базы для структурирования будущих M&A сделок, где средством платежа могут выступать обращающиеся на бирже Акции;

Укрепление корпоративной структуры Группы с ориентиром на лучшие российские и мировые практики.

Предварительные параметры Предложения:

Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. Таким образом, Группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными.

В рамках Предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им Акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса Группы.

Группа Arenadata ожидает включение Акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля Акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.

Перед IPO Группа утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Для этой программы начата регистрация привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала. Кроме того, Группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на Акции «Группа Аренадата». Для этого Группа также выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции.

Группа и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения Акций Группы Arenadata в течение 180 дней после окончания IPO.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Дополнительная информация о Группе Arenadata, включая презентацию для инвесторов, и эмиссионные документы доступны на официальном сайте компании.

