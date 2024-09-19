AppSec Solutions и Inline Telecom Solutions подписали соглашение о сотрудничестве

AppSec Solutions и Inline Telecom Solutions подписали соглашение о сотрудничестве. Cоглашения направлено на развитие российского рынка безопасной разработки ПО и мобильных приложений для отечественного телеком-сектора.

Сотрудничество позволит существенно повысить защищенность данных за счет своего рода системы «все инструменты DevSecOps включены», что очень актуально в условиях роста количества кибератак. В рамках соглашения Inline Telecom Solutions будет предоставлять своим клиентам четыре ключевых продукта AppSec Solutions: платформу анализа защищенности мобильных приложений «Стингрей», платформу управления безопасной разработкой ПО AppSec Hub, сервис предотвращения атак на цепочку поставок ПО AppSec Track, а также платформу для управления исходным кодом и разработки защищенных программ AppSec Code.

«Телекоммуникационные компании в России – системообразующая отрасль. Мы регулярно проводим мониторинг защищенности ПО и мобильных приложений, и приходим к выводу, что количество уязвимостей, а, соответственно, и угроз растет. Поэтому объединение усилий для развития безопасной разработки, в том числе для телекома – важный и нужный шаг. Мы уверены, что сотрудничество с Inline Telecom Solutions, одним из ведущих IT-интеграторов на российском рынке, привнесет большой вклад в продвижение продуктов AppSec Solutions и станет эффективным для клиентов в защите цифровых продуктов и сервисов», — сказал Владислав Фефелов, директор по работе с партнерами компании AppSec Solutions.

«Обеспечение безопасности разработки ПО для автоматизации бизнес-процессов – важная составляющая продуктов и сервисов Inline Telecom Solutions. При разработке приложений, особенно для систем в составе КИИ, в текущих реалиях активизации кибератак, применение всего набора инструментов AppSec Solutions позволит контролировать процесс разработки и повышать безопасность использования программных продуктов», – сказал Сергей Калякин, технический директор Inline Telecom Solutions.