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Yandex Cloud за 2 года инвестирует в развитие платформы 42 миллиарда рублей

Облачная платформа Yandex Cloud увеличит инвестиции в свои продукты. В 2025–2026 гг. на развитие уже существующих и создание новых сервисов и технологий будет выделено 42 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем в 2023–2024 гг., когда траты составили 22 млрд руб.

Рост инвестиций обусловлен высокими темпами развития платформы, увеличением количества пользователей, а также расширением списка приоритетных для Yandex Cloud направлений — в него вошли сервисы для работы с технологиями искусственного интеллекта, сервисы для управления информационной безопасностью и средства обеспечения полного цикла разработки.

Первое направление — сервисы для работы с технологиями искусственного интеллекта. Компанией представлена AI Studio — платформа, которая позволяет в рамках единого интерфейса создавать приложения на базе различных ИИ-технологий «Яндекса»: нейросетей YandexGPT и YandexART, технологий распознавания и синтеза речи и так далее. Частью платформы станет библиотека с готовыми образцами кода — их можно использовать, чтобы ускорить процесс разработки.

Платформа уже доступна всем клиентам Yandex Cloud. В будущем список её возможностей станет шире. Помимо разработки инструментария, Yandex Cloud планирует делиться собственными практиками по внедрению ИИ, чтобы помочь компаниям быстрее получать бизнес-эффект от использования таких технологий в цифровых продуктах.

Второе направление инвестиций — инструменты для управления информационной безопасностью. Yandex Cloud продолжит развивать уже существующие решения в этой сфере, например сервисы для защиты от DDoS-атак, и будет создавать совершенно новые.

Одно такое решение Yandex Cloud уже представила на конференции. Это Security Deck — единая «приборная панель», которая позволяет управлять безопасностью облачной инфраструктуры и наблюдать за ключевыми параметрами. С её помощью компании могут выявлять уязвимости, отслеживать чувствительные данные, а также управлять правами доступа сотрудников, чтобы снизить риск утечек в цифровых продуктах, размещённых в облаке. Протестировать Security Desk можно бесплатно — для этого достаточно оставить заявку.

Третье направление, которое выделила Yandex Cloud, — платформа полного цикла для разработки и сопровождения IT-продуктов. Она получила название SourceCraft. Возможность опробовать её появится в 2025 г.

На платформе можно будет создавать исходный код и управлять версиями, а также собирать, тестировать развёртывать и сопровождать ИТ-проекты. Одним из компонентов SourceCraft станет представленный ранее Yandex Code Assistantассистент для написания кода, созданный на базе нейронных сетей.

Публичная облачная платформа Yandex Cloud появилась в 2018 г. и сейчас предоставляет крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам более 60 взаимосвязанных сервисов: от решений для хранения, обработки и анализа данных и инструментов машинного обучения до сервисов для командной работы. Сейчас у Yandex Cloud более 32 тыс. клиентов. Из них около 1 тыс. — это крупные корпоративные клиенты из разных отраслей и большие ИТ-компании; на них приходится 85% выручки платформы.

В первом полугодии 2024 г. общая выручка Yandex Cloud достигла 8,8 млрд руб. — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 г. Среди отдельных направлений Yandex Cloud лидерами по темпу роста выручки стали безопасность и машинное обучение — здесь выручка выросла в 1,8 раза. Бизнес Yandex Cloud с 2022 г. показывает положительную маржинальность по EBITDA.

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