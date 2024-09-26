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Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода

Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода. Программа конкурентного перехода позволит компаниям, использующим системы контроля привилегированного доступа (PAM), перейти на отечественное решение от компании «АйТи Бастион» на максимально выгодных условиях.

Конкурентный переход от «АйТи Бастион» подразумевает замену любого решения класса PAM на платформу СКДПУ НТ с большой скидкой в идентичных или соизмеримых параметрах вне зависимости от типа используемой лицензии.

«Наша компания осознает трудности процесса импортозамещения средств защиты информации и уже достигла уровня, когда может влиять на рынок. Все, кто в этом нуждается, должны быть обеспечены надежной и функциональной системой контроля привилегированных пользователей. Конкурентный переход предоставляется организациям, применяющим решения не только ушедших иностранных вендоров, но и любые другие PAM-системы, которые по каким-то причинам не удовлетворяют требованиям инфраструктуры», – сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарёв.

PAM-платформа СКДПУ НТ – российское решение, насчитывающее более 250 инсталляций в инфраструктурах различных масштабов. Разработка «АйТи Бастион» совместима с большинством востребованных продуктов, применяемых в корпоративных и технологических сетях. СКДПУ НТ обеспечивает контроль, запись действий и поведенческий анализ привилегированных пользователей и систем, снижает нагрузку на ИТ- и ИБ-отделы, а также помогает безопасно автоматизировать многие процессы, включая реагирование на инциденты удаленного доступа.

«Раньше нас часто спрашивали, почему отечественное решение РАМ дорого стоит. Сегодня мы демонстрируем, что на протяжении нескольких лет вкладывались в развитие собственных продуктов и теперь можем предложить заказчикам универсальные технологии контроля доступа на выгодных для них условиях», – сказал Сергей Бочкарёв.

Программа конкурентного перехода от «АйТи Бастион» действует на протяжении шести месяцев (сентябрь 2024 г. – февраль 2025 г.). Для участия необходимо связаться с компанией через форму на официальном сайте или по электронной почте.

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